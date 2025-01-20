Объем инвестиций в экотехнопарк в Тамбовской области вырос до 4,7 млрд рублей

Стоимость строительства экотехнопарка «Центральный» в Тамбовской области выросла до 4,7 млрд руб. Финансирование запланировано через льготный займ публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (РЭО). Уже получено разрешение на строительство первой очереди комплекса. Об этом сообщил глава РЭО Денис Буцаев, встретившийся с врио губернатора Евгением Первышовым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

По словам господина Буцаева, объект будет состоять из завода по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов, а также высокотехнологичного полигона для размещения «хвостов». Проектная мощность обработки на «Центральном» — 260 тыс. т отходов в год, утилизации — 122 тыс. т, размещения — 207 тыс. т.

Руководитель РЭО заключил, что строительство экотехнопарка поможет избежать риска переполнения всех действующих полигонов в Тамбовской области уже в 2025 году.

Проект «Центрального» в 2019 году заявил регоператор по обращению с отходами АО «Тамбовская сетевая компания» (ТСК). Планировалось, что комплекс будет включать завод по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов мощностью 300 тыс. т в год и мусорный полигон мощностью 240 тыс. т в год. Объем инвестиций оценивался в 1,9 млрд руб. Предполагалось, что 1,18 млрд руб. из них будут предоставлены из внебюджетных источников «с учетом возмещения в тарифах», 800 млн — выделены из бюджета. Объект планировалось построить к 2023 году в Сосновском округе.

В 2022 году параметры комплекса корректировались в сторону уменьшения мощности, сроки реализации проекта сдвинули на 2022–2024 годы.

Весной 2023 года Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора объявило ТСК предостережение о возможном лишении статуса регоператора из-за того, что экотехнопарк не был включен в схему потоков ТКО с 1 января 2023 года. По данным министерства ТЭК и ЖКХ Тамбовской области на тот момент, ввод объекта в эксплуатацию был перенесен на 2025 год. В компании посчитали решение надзорного ведомства незаконным. Там заявили, что представители Росприроднадзора не учли, что полигон не был построен по «независящим» от ТСК обстоятельствам.

В начале 2024 года тамбовские власти заключили со структурой ТСК — ООО «Экотехнопарк Тамбов» — концессионное соглашение на строительство экотехнопарка «не более чем в 40 км» от облцентра. Общий объем инвестиций оценивался в 2,8 млрд руб. Уточнялось, что не менее 55% из них предоставит РЭО в качестве льготного займа.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова