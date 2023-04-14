«Тамбовская сетевая компания» считает незаконным предостережение о лишении статуса регоператора по обращению с ТКО

Региональный оператор Тамбовской области по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) «Тамбовская сетевая компания» (ТСК) направила руководителю Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора Алексею Карякину возражение на предостережение ведомства о возможном лишении статуса регоператора. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в пресс-службе компании.

По мнению Росприроднадзора, ТСК нарушает территориальную схему обращения с отходами, не вывозя ТКО на не построенный и не включенный в схему экотехнопарк «Центральный». Другое нарушение — перенаправление потоков с закрытого полигона «Комэка» под Тамбовом на объект этой компании в Рассказовском районе.

Регоператор считает выданное Росприроднадзором предостережение незаконным и подлежащим отмене. В ТСК пояснили, что предостережение должно быть составлено и направлено в течение 30 дней со дня получения сведений о нарушениях, а у ведомства эта информация была еще «до момента» выявления с 1 января 2023 года: «Имелась возможность предупреждения нарушений, которая не использована по непонятным причинам».

Также, утверждает компания, представитель Росприроднадзора присутствовал на совещаниях при губернаторе, посвященных направлениям потока ТКО, но не принял информацию «во внимание». Экотехнопарк не был построен по «независящим» от инвестора причина, а сам регоператор не имеет полномочий по корректировке терсхемы и не раз обращался с просьбой изменить ее к властям.

Наконец, при соблюдении терсхемы вывоз отходов на участок, где должен быть построен экотехнопарк, приведет к «значительно большему» негативному воздействию на природу, чем при временной схеме транспортирования на полигон в Рассказовском районе.

Кроме того, размещение предостережения в открытых источниках «повлияло на деловую репутацию компании, которая вынуждена давать пояснения по сложившейся ситуации». В связи с этим регоператор обратился в прокуратуру, чтобы надзорное ведомство дало правовую оценку ситуации.

О спорах ТСК с властями за другой непостроенный полигон читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Суд покопался в мусоре».

Александр Прытков