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«Тамбовская сетевая компания» может лишиться статуса регоператора по вывозу ТКО

Тамбовский регоператор по вывозу ТКО АО «Тамбовская сетевая компания» (ТСК) может лишиться своего статуса из-за нарушения схемы потоков ТКО от источников их образования до объектов обработки и утилизации. Этот процесс закреплен схемой обращения с отходами, и ТСК нарушила ее, не введя в эксплуатацию экотехнопарк «Центральный» в Сосновском районе.

Проверка Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора, проведенная в форме наблюдения, выявила, что экотехнопарк должен был быть включен в схему потоков ТКО с 1 января 2023 года, но по информации министерства ТЭК и ЖКХ Тамбовской области, ввод объекта в эксплуатацию перенесен на 2025 год.

Кроме того, схема потоков ТКО нарушается из-за заполнения и закрытия мусорного полигона ООО «Комэк» (претендовало на статус регоператора ТКО в Тамбовской области), как считается, подконтрольного сыну мэра Котовска Алексею Плахотникову и известного многочисленными спорами с ТСК. В результате потоки отходов перенаправляются на полигон «Комэка» в Рассказовском районе. В связи с нарушением обязательных требований компании объявлено предупреждение.

Строительство экотехнопарка известно косвенной связью с громким уголовным делом. В 2021 году жители Сосновского района Тамбовской области записали видеообращение для прямой линии с президентом с просьбой не допустить строительства на территории Дегтянского сельсовета «главного областного мусорного полигона» — экотехнопарка «Центральный». По их словам, этого нельзя делать из-за высокого уровня грунтовых вод и близкого расположения памятника истории и природы — Козловского вала. На следующий день после прямой линии было совершено нападение на инициатора обращения Романа Герасимова. Четыре человека с ножом и газовым баллоном подкараулили его и избили. В прошлом году суд признал виновными в этом Бахудура Раджабова, Даниила Хромова, Артема Акулинина и Илью Топильского, получивших от 2,5 до 10 лет колонии.

Экотехнопарк, который власти признали приоритетным проектом, предусматривает полный цикл обращения с ТКО, в том числе возведение завода по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов мощностью 300 тыс. т в год и организацию полигона мощностью 240 тыс. т в год. Объем инвестиций в проект оценивался в 1,9 млрд руб., срок эксплуатации — более 30 лет.

У ТСК были проблемы и с другими объектами захоронения ТКО, Так, регоператор планировал реконструировать полигон площадью 14 га в Никифоровском районе. Однако после того, как в конце 2018 года против выступили местные жители, тогдашний губернатор Александр Никитин решил закрыть объект. На тот момент в эксплуатацию не был введен первый этап. ТСК вложила 217,1 млн руб. в инженерные изыскания, проектирование и экологическую экспертизу. Эту сумму регоператор безуспешно пытался взыскать с властей.

Подробнее о споре читайте в публикации «Ъ-Черноземье» «Суд покопался в мусоре».

Мария Старикова

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