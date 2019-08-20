Тамбовский мусор закидывают в схему

Альтернативные предложения в территориальную схему по обращения с отходами в Тамбовской области внесло управляющее местным мусоросортировочным комплексом ООО «Комэк». Его проект модернизации производства за 819 млн руб. внебюджетных средств стал ответом на уже прописанный в терсхеме проект регионального оператора по обращению с отходами АО «Тамбовская сетевая компания» (ТСК, на 24,91% принадлежит обладминистрации). АО планирует строительство завода по обработке мусора и полигона за 1,9 млрд руб. с расчетом на повышение тарифов. Решение о конечных проектах будет принимать областное управление ТЭК и ЖКХ.

Вчера завершился прием замечаний к проекту скорректированной территориальной схемы обращения с отходами Тамбовской области. Этот документ учитывает количество жителей, объем образуемых отходов, местоположение полигонов и мусорные потоки, число участников профильного рынка. Наиболее серьезным стало предложение местного ООО «Комэк», управляющего расположенным под Тамбовом мусоросортировочным комплексом мощностью 150 тыс. т в год и тремя станциями сортировки по 40 тыс. т в год каждая. Проект предполагает строительство новых площадок полигона в 15 км от комплекса, модернизацию мощностей предприятия и возведение мусороперегрузочных станций в Мичуринском, Сосновском и Кирсановском районах. Объем инвестиций в «Комэке» оценили в 819 млн руб., подчеркнув, что проект обойдется без бюджетных средств. Согласно расчетам предприятия, 337 млн руб. потребуется на организацию новых карт, 281 млн руб. — для модернизации комплекса, 92, 58 и 51 млн руб. — для строительства станций в трех районах.

Предложения «Комэка» стали своего рода ответом на уже внесенный в терсхему проект регионального оператора по обращению с отходами (через компанию с таким статусом выстраиваются отношения с остальными участниками рынка) ТСК. Проект называется «Экотехнопарк Центрального» и включает завод по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов 4–5 классов опасности мощностью 300 тыс. т в год и мусорный полигон мощностью 240 тыс. т в год. На проект, указано в терсхеме, предусмотрено 1,98 млрд руб. инвестиций, из них 1,35 млрд «в части размещения» и 623 млн — «в части обработки, утилизации, обезвреживания». Предполагается, что 800 млн руб. будут выделены из бюджета, а 1,18 млрд внебюджетных средств будут предоставлены «с учетом возмещения в тарифах».

«Строительство обусловлено закрытием полигона "Тамбовский" с 2022 года, а также в целях достижения 100% обработки отходов», — указано в документе. По данным “Ъ-Черноземье”, срок эксплуатации объекта составит не мене 25 лет.

По словам исполнительного директора ТСК Валерия Каширского, участок под проект площадью 50 га расположен в Сосновском районе в 4,5 км от ближайшего жилого дома: «Такое расположение позволяет максимально эффективно выстроить логистику для перевозчиков отходов, а также избежать социальной напряженности благодаря значительной удаленности участка от населенных пунктов».

В «Комэке» считают, что их предложения «позволят провести менее затратную модернизацию производственных мощностей уже действующих объектов и достигнуть более высоких показателей утилизации отходов», а также избежать двукратного роста тарифа регоператора в течение ближайших десяти лет, «который заложен в проекте терсхемы, разработанной областным управлением ТЭК и ЖКХ». «До 4 сентября управление должно либо учесть все замечания и предложения, либо дать обоснованный отказ», — пояснили “Ъ-Черноземье” в пресс-службе компании. Впрочем, знакомый с ситуацией источник “Ъ-Черноземье” на мусорном рынке макрорегиона усомнился в перспективах проекта «Комэка» в ближайшее время, отметил, что сегодня компания не является участником коммунального рынка транспортировки отходов.

Отметим, что «Комэк» и ТСК — давние конкуренты на местном рынке. Обе компании претендовали на статус регоператора: в попытках оспорить конкурсную документацию «Комэк» дошел до Верховного суда. Региональная прокуратура также проверяла действия руководителя управления ТЭК и ЖКХ Светланы Григорьевой на предмет конфликта интересов: до назначения в обладминистрацию госпожа Григорьева работал заместителем гендиректора и директором по развитию качества предоставляемых услуг ТСК. В ноябре 2018 года руководство «Комэка» заявило о готовности закрыть предприятия, так как оно было исключено из обновленной терсхемы. В декабре того же года эта версия документа была снята с общественного обсуждения.

Сейчас в областном арбитраже рассматриваются 12 исков «Комэка» к ТСК о взыскании долгов, а также иск ТСК к компании о понуждении принимать мусор. Согласно сообщениям «Комэка» в Facebook, оптимальный вариант приемки спорных отходов был найден, а регоператор, по данным на конец прошлой недели, был должен им около 89 млн руб. «Такая ситуация может привести к тому, что наше предприятие остановится», — заявлял гендиректор «Комэка» Игорь Блюм.

Александр Прытков