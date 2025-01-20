Два гендера, Панама и флаг на Марсе: что пообещал Дональд Трамп в своей речи

20 января Дональд Трамп принес присягу и во второй раз вступил в должность президента США. В своей инаугурационной речи он объявил о начале «золотого века» США, пообещал остановить все войны и установить на Марсе американский флаг. Основные заявления 47-го президента США — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Chip Somodevilla / Pool / Reuters Дональд Трамп

Фото: Chip Somodevilla / Pool / Reuters