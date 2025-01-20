Белый дом: США выйдут из Парижского соглашения

Администрация президента США Дональда Трампа заявила, что США выйдут из Парижского соглашения, которое регулирует содержание углекислого газа в атмосфере. Заявление было сделано вскоре после инаугурации нового главы Белого дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Pool / Reuters Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Pool / Reuters

Как пишет Reuters, заявление администрации отображает скептицизм господина Трампа в отношении глобального потепления, которое он ранее называл мистификацией.

Это — второй раз, когда Соединенные Штаты выходят из соглашения. Первый раз произошел в 2020 года на финише первого президентского срока господина Трампа. Он заявлял, что это решение поможет компаниям и работникам, особенно в добыче полезных ископаемых. Соединенные Штаты вернулись в список стран—участниц протокола в 2021 году. Указ о возвращении подписал бывший президент Джо Байден в день своей инаугурации.

Соглашение принято 12 декабря 2015 года, а подписано 22 апреля 2016 года. Оно было ратифицировано 186 странами и ЕС, включая США. Цель соглашения — удержать рост глобальной средней температуры ниже двух градусов по Цельсию.

Подробнее о соглашении и ситуации с глобальным потеплением — в материале «Ъ» «Глобальное потепление пока не остановить — 2».