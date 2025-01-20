США укажут иммигрантам на дверь

Дональд Трамп еще накануне официального вступления в должность президента США дал понять, чем займется в первый же день своего второго срока. Среди множества планов особое место занимает борьба с нелегальной миграцией. По словам республиканца, он будет действовать «с исторической скоростью и силой» и остановит «вторжение». Правда, насколько успешно господину Трампу удастся выполнить обещание — вопрос открытый. Во время первого срока Дональд Трамп так же увлеченно рассуждал о необходимости избавиться от нелегалов, но в итоге выслал из США даже меньше иммигрантов, чем его предшественник демократ Барак Обама. Количество незаконно проживающих на американской территории людей, объем требуемых на их депортацию средств и ресурсов вызывают подозрения, что в лучшем случае господину Трампу удастся показать «историческую» картинку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мигранты на пограничном пункте Эль-Чапараль на границе США и Мексики

Фото: Jorge Duenes / Reuters Мигранты на пограничном пункте Эль-Чапараль на границе США и Мексики

Фото: Jorge Duenes / Reuters

За два с половиной месяца после победы на президентских выборах Дональд Трамп, похоже, раздал даже больше обещаний, чем во время избирательной кампании. Как сообщила британская газета The Financial Times, за первые 24 часа после инаугурации господин Трамп собирается подписать около 100 президентских указов. А по данным британской телекорпорации BBC, речь и вовсе идет о 200 документах. Такую же цифру называет и американский телеканал Fox News.

Среди множества планов республиканца особое место занимают обещания «остановить вторжение» в США — то есть побороть нелегальную миграцию.

Этой теме Дональд Трамп уделял внушительную долю внимания во время президентской гонки, а накануне инаугурации дал понять, что чуть ли не первым делом этим вопросом и займется. «Действовать буду с исторической скоростью и силой»,— провозгласил 19 января на стадионе Capital One Arena в Вашингтоне Дональд Трамп под одобрительный гул армии фанатов.

Дональд Трамп не стал конкретизировать, какие меры примет первыми, но источники американских СМИ за него рассказали, что республиканец собирался объявить чрезвычайное положение на границе, приказать военным сотрудничать с Министерством внутренней безопасности для обеспечения порядка на границе с Мексикой, а также закрыть границу для всех нелегалов. Кроме того, в его планах создание оперативных групп по защите национальной безопасности, в которые войдут сотрудники ФБР, Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) и других ведомств, для «искоренения преступных картелей».

Но главным символом борьбы с нелегальной миграцией должны стать неоднократно обещанные Дональдом Трампом массовые депортации, точнее — «самая масштабная депортация в истории США».

По словам господина Трампа, высылки «начнутся очень, очень быстро» и «вторжение» будет остановлено. По данным американских СМИ, показательный первый рейд по поимке нелегалов команда Дональда Трампа и «пограничный царь» (главный уполномоченный по иммиграционному и таможенному надзору) Том Хоман задумали провести в Чикаго — крупнейшем городе демократического штата Иллинойс. Как уточнял ранее господин Хоман, Чикаго станет «отправной точкой» массовых депортаций.

Накануне инаугурации, впрочем, стало известно, что после утечки в СМИ новая администрация может и пересмотреть свой план начать облавы с иллинойсского мегаполиса.

Несмотря на решительность, которую на словах демонстрируют Дональд Трамп и его команда, многие эксперты по иммиграции сомневаются в конечном успехе «самой масштабной депортации в истории».

Во-первых, в США существуют десятки «городов-убежищ», к которым относятся и крупнейшие Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Чикаго.

Власти этих городов не слишком охотно идут на сотрудничество с федеральными иммиграционными властями и всячески дают понять, что не собираются как-либо помогать администрации Дональда Трампа.

Во-вторых, политика массовых депортаций натолкнется на такие обстоятельства, как нехватка бюджета, персонала иммиграционных и таможенных служб, судебные иски от правозащитных организаций, а также необходимость сотрудничать с другими странами, чтобы было куда высылать нелегалов, ведь не все из них могут вернуться туда, откуда приехали. Отмечается, что, например, Венесуэла и Куба — одни из главных источников потока нелегалов в США — не принимают обратно сбежавших граждан.

Сегодня в США незаконно проживают около 11 млн человек.

И выслать столько людей из страны представляется практически нереальным, отмечают специалисты. Согласно статистике Министерства внутренней безопасности, во время первого срока Дональда Трампа его администрации удалось осуществить почти 1,2 млн депортаций (учитывая те случаи, когда нелегала высылали более одного раза). Несмотря на внушительную, казалось бы, цифру, команда господина Трампа в этой борьбе преуспела даже хуже администрации демократа Барака Обамы, в первый срок которого иммигрантов из страны высылали 2,9 млн раз, а во второй — 1,9 млн.

Политический аналитик американского Института миграционной политики Кэтлин Буш-Джозеф считает, что достичь количества депортаций хотя бы уровня времен администрации Барака Обамы команде Дональда Трампа в 2017–2021 годах не удалось как раз из-за плохой координации между федеральными правоохранительными органами и властями штатов и городов. Сейчас история может повториться: ряд городов заранее категорически отказался от подобного сотрудничества.

Наконец, «самая масштабная депортация в истории» требует не менее масштабных средств.

А, например, бюджет ICE уже сейчас, и без плана по массовым высылкам, имеет дефицит, оцениваемый в $230 млн. Для преодоления этой проблемы господину Трампу придется получить дополнительные средства от Конгресса, где, как известно, бюджетные вопросы всегда вызывают ожесточенные споры. И хотя в нынешнем созыве Республиканская партия имеет большинство и в Палате представителей, и в Сенате, вряд ли этот запрос легко пройдет через Конгресс.

Всего же, по оценке Американского иммиграционного совета, политика массовых депортаций может обойтись США в $88 млрд. Том Хоман, которого господин Трамп назначил главным по борьбе с нелегалами, назвал цифру поскромнее, но все равно внушительную — $86 млрд. Такие деньги потребуются, по его словам, для «отличного начала».

Другими словами, к 20 января ни у кого не оставалось сомнений, что Дональд Трамп и его соратники первым же делом займутся показательной борьбой с нелегалами. И никто не сомневается, что его администрации удастся создать красивую картинку этой борьбы, тем более что, по словам экспертов, для этого достаточно провести всего несколько успешных рейдов и заснять их на видео. Помешать созданию видимости не смогут даже «города-убежища» и демократические штаты, ведь организовать демонстрационные депортации можно, например, в республиканских Техасе или Флориде.

Алексей Забродин