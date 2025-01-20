Дональд Трамп стал 47-м президентом США

Дональд Трамп принес присягу и официально вступил в должность президента США. Инаугурация проходит в ротонде Капитолия в Вашингтоне. Для господина Трампа это второй президентский срок.

В ходе своей инаугурационной речи новый президент заявил о начале золотого века США. Он пообещал, что не допустит, чтобы страной пользовались другие государства, и что будет ставить США на первое место. Приоритетом своей администрации он назвал создание гордой, процветающей и свободной нации. «Америка скоро станет более великой, более сильной и гораздо более исключительной, чем когда-либо раньше»,— подчеркнул президент.

Глава государства планирует подписать ряд указов в течение первого дня президентства. В частности, господин Трамп намерен ввести режим чрезвычайной ситуации на границе с Мексикой и направить туда войска. Режим ЧС будет введен также в сфере энергетики для стимулирования добычи энергоресурсов. Президент заявил, что объявит наркокартели террористическими организациями. «Этими мерами мы начнем оздоровление Америки и революцию здравого смысла»,— сказал господин Трамп.

Газета The Washington Post (WP) сообщала сегодня, что Дональд Трамп планирует подписать более 200 указов в день вступления в должность. Документы должны коснуться иммиграционной политики и энергетики. ряд указов в области иммиграционной политики и энергетики в день вступления в должность. Также, по данным CNN, президент поручил помощникам организовать телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным в течение нескольких дней после инаугурации.

Подробности — в материале «Ъ» «Что Трамп грядущий нам готовит».