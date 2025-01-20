CNN: Трамп поручил помощникам организовать телефонный разговор с Путиным

Избранный президент США Дональд Трамп поручил помощникам организовать телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным в течение нескольких дней после своей инаугурации, сообщает CNN со ссылкой на источники. По их словам, одной из целей беседы станет обсуждение личной встречи в ближайшие месяцы для попытки «положить конец» военным действиям на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите лидеров G20, 2019 год

Фото: Kevin Lamarque / File Photo / Reuters Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите лидеров G20, 2019 год

Фото: Kevin Lamarque / File Photo / Reuters

Пока неясно, согласована ли конкретная дата разговора. Как заявил один из собеседников канала, господин Трамп убежден, что «прямое взаимодействие с Путиным — это именно то, что нужно для поиска решения», которое положит конец военному конфликту.

Советник избранного президента США по нацбезопасности Майк Уолц 12 января говорил о ведущейся подготовке встречи Дональда Трампа и Владимира Путина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что работа по организации контактов может начаться только после инаугурации господина Трампа, которая состоится сегодня, 20 января.

Подробности — в материале «Ъ» «Что Трамп грядущий нам готовит».