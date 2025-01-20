WP: в первый день на президентском посту Дональд Трамп подпишет более 200 указов
Избранный президент США Дональд Трамп в день вступления в должность намерен подписать несколько десятков указов, касающихся в том числе энергетики и иммиграционной политики, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники. По их словам, общее число законодательных инициатив превышает 200 штук. Аналогичную цифру называет Fox News.
Дональд Трамп
Фото: Evelyn Hockstein / Reuters
По данным WP, советник господина Трампа Стивен Миллер накануне «в общих чертах» проинформировал республиканцев в Конгрессе о готовящихся указах. Он рассказал, что планируются «масштабные изменения», связанные с ситуацией на границе с Мексикой, энергетикой и аппаратом правительства. Ожидается, что Дональд Трамп отменит ограничения, препятствующие бурению части нефтяных скважин, а также откажется от политики инклюзивности, аренды морских ветровых электростанций и мер, направленных на борьбу с изменением климата.
Fox News передает, что будут подписаны указы для «снижения стоимости жизни американских семей». Помимо этого планируется закрыть границы для нелегальных иммигрантов и переименовать несколько мест, к примеру Мексиканский залив станет «заливом Америка».
Инаугурация господина Трампа состоится сегодня, 20 января. По данным CNN, в течение нескольких дней после официального вступления в должность он намерен переговорить с президентом России Владимиром Путиным. Собеседники телеканала утверждают, что республиканец уже поручил своим помощникам начать подготовку к телефонным контактам.
О ситуации в США — в материале «Ъ» «Что Трамп грядущий нам готовит».