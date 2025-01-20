Трамп прибыл в Белый дом на чаепитие с Байденом

Избранный президент США Дональд Трамп прибыл на традиционное чаепитие в Белый дом вместе со своей супругой Меланией. Их встретили уходящий с поста главы государства Джо Байден и первая леди Джилл, сообщает AP.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джо и Джилл Байден приветствуют на крыльце Дональда и Меланию Трамп

Фото: Evan Vucci / AP Джо и Джилл Байден приветствуют на крыльце Дональда и Меланию Трамп

Фото: Evan Vucci / AP

Традиция чаепития символизирует мирную передачи власти. После чаепития уходящий президент должен сопроводить нового главу государства в Капитолий США на церемонию инаугурации. Она состоится сегодня, 20 января, в 20:00 мск в ротонде Капитолия — ее перенесли в помещение в связи с холодной погодой. Господин Трамп произнесет торжественную речь, выступят оперные певцы и военный хор, а затем избранного президента благословят представители всех конфессий. Джо Байден посетит инаугурацию вместе с супругой и потеряет свои полномочия в тот момент, когда господин Трамп принесет клятву.

Президент России Владимир Путин уже поздравил Дональда Трампа со вступлением в должность. Господин Трамп поручил помощникам организовать телефонный разговор с Владимиром Путиным в ближайшие дни. Лидеры государств обсудят конец военных действий на Украине.

Подробнее о церемонии — в материале «Ъ FM» «В ожидании клятвы».