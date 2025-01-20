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Коммерсантъ FM
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Путин поздравил Трампа со вступлением в должность президента США

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Совбеза поздравил Дональда Трампа со вступлением в должность президента Соединенных Штатов. Он подчеркнул, что Москва открыта для диалога с новой администрацией США по российско-украинскому конфликту и приветствует позицию республиканца в вопросах выстраивания отношений с Россией и избежания эскалации.

«Мы видим заявление вновь избранного президента США и членов его команды о желании восстановить прямые контакты с Россией, прерванные не по нашей вине уходящей администрацией. Слышим также его заявление о необходимости сделать все, чтобы не допустить третьей мировой войны. Безусловно, мы приветствуем такой настрой и поздравляем избранного президента Соединенных Штатов Америки со вступлением в должность»,— сказал Владимир Путин.

Российский президент назвал самым важным в части решения российско-украинского конфликта устранение первопричин кризиса. «Что же касается самого урегулирования ситуации, то вновь хочу подчеркнуть: его целью должно быть не краткое перемирие, не какая-то передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе»,— пояснил Владимир Путин.

Как сообщали источники CNN, Дональд Трамп, инаугурация которого состоится в 20:00 по мск, поручил помощникам организовать телефонный разговор с Владимиром Путиным в ближайшие дни. Цель беседы заключается в том числе в том, чтобы «положить конец» военным действиям на Украине, рассказали собеседники телеканала. Команда Дональда Трампа также сообщала о подготовке встречи лидеров.

Лусине Баласян

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