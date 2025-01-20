В ожидании клятвы

Разочарованные сторонники, бронетранспортеры и Библия времен Авраама Линкольна — Дональд Трамп готовится к возвращению в Белый дом. Республиканец провел выходные в Вашингтоне и посетил несколько мероприятий, например, торжественно наблюдал за салютом, прогулялся по Арлингтонскому кладбищу и встретился с избирателями. Церемония инаугурации уже пошла не по плану. 250 тыс. человек получили билеты, чтобы увидеть, как Трамп принесет клятву на подступах к Капитолию. Но в Вашингтоне похолодало, поэтому избранный президент укроется в ротонде. Сторонникам предложили наблюдать за трансляцией на стадионе, который вмещает максимум 20 тыс. человек. Что им предстоит увидеть? Расписание избранного президента США изучил Иван Якунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Carlos Barria / Reuters Фото: Carlos Barria / Reuters

Тех, кто приехал в Вашингтон на инаугурацию, ждет холодный душ, иронизирует один из городских порталов. Еще в конце недели синоптики сообщили о надвигающемся на столицу шторме, в результате которого выпадет до 15 см снега, а температура опустится до -7 по Цельсию. Плюс ветер до 55 км/ч. Это разрушило планы 200 тыс. человек, которые должны были наблюдать за церемонией на лужайке у Капитолия. Перекупщики предлагали билеты по $500, но большинству они достались бесплатно, их распространяли конгрессмены каждого штата. Теперь организаторы сообщили, что большинство брошюр автоматически превратилось в сувенир.

Специалист по коммуникациям Анастасия Головина приехала в город на прошлой неделе и говорит, что республиканцы не сильно расстроились: «В городе достаточно приподнятое, праздничное настроение, несмотря на погоду. Очень много людей с символикой Трампа, везде на улицах продают кепки со слоганами его кампании. Хотя, например, рядом с моим отелем был митинг в поддержку демократов. Вокруг стояла полиция, но в Америке никого не разгоняют, не трогают».

К инаугурации полиция города приобрела новый вертолет. Власти задействуют всех вашингтонских офицеров, их чуть больше 3 тыс., к ним примкнут еще 4 тыс. правоохранителей из других регионов плюс 8 тыс. бойцов национальной гвардии. Их бронетранспортеры уже стоят в городе на перекрытых улицах, продолжает Анастасия Головина: «В районе Белого дома, Капитолия и "Кэпитал Уан-арена" все перекрыто. Вокруг полиция, военные. Из-за перекрытых дорог я добиралась 40 мин. из отеля в точку, дорога до которой на машине в обычные дни занимает 10 мин. Ситуацию осложняет и очень плохая погода».

Кстати, об отелях. The Washington Post пишет, что обычно в дни инаугурации они заполнены на 95%. В этот раз показатель скромнее — всего 70%. Но цены все равно доходят до $2 тыс. Чем заняться туристам? На лужайку к Капитолию их не пустят, традиционного парада по Пенсильвания-авеню не будет. Остается только наблюдать за трансляцией. Трамп повторит путь Рональда Рейгана — единственного до сих пор президента, который давал присягу внутри Капитолия в 1985-м. Ротонда, куда четыре года назад ворвались разгневанные сторонники проигравшего республиканца, вместит 2 тыс. избранных гостей. Трамп, как и в 2017 году, положит на Библию свою твердую руку и принесет клятву с подсказками председателя Верховного суда.

График самого президента выглядит так: утром служба в церкви, потом традиционное чаепитие с четой Байденов, затем присяга примерно в 20:00 по московскому времени. Торжественная речь, выступления оперных певцов и военного хора, благословения от представителей всех конфессий. Потом Трамп подпишет первые указы. Какие? Рассказал советник республиканца Джейсон Миллер в эфире Fox News6 «Будут отменены ограничения, введенные предыдущей администрацией. "Бури, детка, бури! ",— говорил президент, и теперь добыча нефти вырастет, а цены на топливо упадут. Во-вторых, Трамп пройдется по программам расового разнообразия, равенства и инклюзивности — вся эта чушь отравляла нашу страну четыре года. Наконец, мы увидим государство, которое сокращает расходы, а не раздает деньги кому попало. Но в первую очередь президент начнет с защиты наших границ и избавится от всех этих приезжих преступников. Не могу дождаться».

Только после этого Трамп направится на стадион «Кэпитал Уан-арена», где с самого утра будет трансляция для 20 тыс. его избранных сторонников. А еще для доноров в городе организуют балы. Хедлайнер мероприятий — диско-группа из 1970-х Village People, чей хит Y.M.C.A стал визитной карточкой республиканца. Всю неделю фронтмен коллектива оправдывался в соцсетях, что его группа вне политики, поддерживала другого кандидата, но победа Трампа привела к тому, что песня, которой почти 50 лет, пять недель возглавляла чарт Billboard.

Джо Байден посетит инаугурацию вместе с женой и официально потеряет полномочия в тот момент, когда Трамп принесет клятву. Потом супруги покинут город и на этом, как пишет The New York Times, завершится 50-летняя карьера демократа. Это неточно. По конституции 82-летний политик еще может попробовать себя на выборах в 2028-м.

Фотогалерея Митинг и ужин Дональда Трампа перед инаугурацией Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Избранный президент США Дональд Трамп (слева) танцует под выступление музыкальной группы Village People Фото: Brian Snyder / Reuters Дональд Трамп (справа) прибывает на митинг Фото: Evan Vucci / AP Дональд Трамп выступает на митинге Фото: Matt Rourke / AP Дональд Трамп (слева) танцует под выступление музыкальной группы Village People Фото: Carlos Barria / Reuters Эрик Трамп (в центре), его жена Лара Трамп (слева), сын Люк и дочь Каролина, Дональд Трамп-младший и Кай Трамп Фото: Reuters / TPX IMAGES OF THE DAY Миллиардер Илон Маск (справа) и Дональд Трамп Фото: Brian Snyder / Reuters Актер Грегг Донован Фото: Daniel Cole / Reuters Дональд Трамп (справа) наблюдает за выступлением музыкальной группы Village People Фото: Carlos Barria / Reuters Дональд Трамп на митинге перед инаугурацией Фото: Evan Vucci / AP Выступление Кид Рока на митинге в поддержку Дональда Трампа Фото: Brian Snyder / Reuters Кандидат на пост главы ФБР Кэш Патель (слева), кандидат на пост директора Национальной разведки Тулси Габбард (в центре) и кандидат на должность министра обороны Пит Хегсет Фото: Brian Snyder / Reuters Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор (справа) и лидер британской партии «Реформировать Соединенное Королевство» Найджел Фарадж (слева) Фото: Brian Snyder / Reuters Избранный президент США Дональд Трамп Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Митинг в поддержку Дональда Трампа Фото: Marko Djurica / Reuters Митингующий в куртке «Сделаем Америку снова великой» Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Дональд Трамп с женой Меланией на ужине в Национальном строительном музее Вашингтона Фото: Carlos Barria / Reuters Гендиректор Amazon Джефф Безос с женой Лорен Санчес (в центре) и владелец компании SpaceX Илон Маск на гала-ужине Фото: Carlos Barria / Reuters Илон Маск с дочерью Дональда Трампа Иванкой (слева) и топ-менеджером Neuralink Шивон Зилис Фото: Evan Vucci / AP Дональд Трамп-младший Фото: Carlos Barria / Reuters Избранный вице-президент США Джей Ди Вэнс с женой Ушой и филантропом Мириам Адельсон Фото: Evan Vucci / AP Дональд Трамп выступает перед сторонниками Фото: Evan Vucci / AP Следующая фотография 1 / 21 Избранный президент США Дональд Трамп (слева) танцует под выступление музыкальной группы Village People Фото: Brian Snyder / Reuters Дональд Трамп (справа) прибывает на митинг Фото: Evan Vucci / AP Дональд Трамп выступает на митинге Фото: Matt Rourke / AP Дональд Трамп (слева) танцует под выступление музыкальной группы Village People Фото: Carlos Barria / Reuters Эрик Трамп (в центре), его жена Лара Трамп (слева), сын Люк и дочь Каролина, Дональд Трамп-младший и Кай Трамп Фото: Reuters / TPX IMAGES OF THE DAY Миллиардер Илон Маск (справа) и Дональд Трамп Фото: Brian Snyder / Reuters Актер Грегг Донован Фото: Daniel Cole / Reuters Дональд Трамп (справа) наблюдает за выступлением музыкальной группы Village People Фото: Carlos Barria / Reuters Дональд Трамп на митинге перед инаугурацией Фото: Evan Vucci / AP Выступление Кид Рока на митинге в поддержку Дональда Трампа Фото: Brian Snyder / Reuters Кандидат на пост главы ФБР Кэш Патель (слева), кандидат на пост директора Национальной разведки Тулси Габбард (в центре) и кандидат на должность министра обороны Пит Хегсет Фото: Brian Snyder / Reuters Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор (справа) и лидер британской партии «Реформировать Соединенное Королевство» Найджел Фарадж (слева) Фото: Brian Snyder / Reuters Избранный президент США Дональд Трамп Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Митинг в поддержку Дональда Трампа Фото: Marko Djurica / Reuters Митингующий в куртке «Сделаем Америку снова великой» Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Дональд Трамп с женой Меланией на ужине в Национальном строительном музее Вашингтона Фото: Carlos Barria / Reuters Гендиректор Amazon Джефф Безос с женой Лорен Санчес (в центре) и владелец компании SpaceX Илон Маск на гала-ужине Фото: Carlos Barria / Reuters Илон Маск с дочерью Дональда Трампа Иванкой (слева) и топ-менеджером Neuralink Шивон Зилис Фото: Evan Vucci / AP Дональд Трамп-младший Фото: Carlos Barria / Reuters Избранный вице-президент США Джей Ди Вэнс с женой Ушой и филантропом Мириам Адельсон Фото: Evan Vucci / AP Дональд Трамп выступает перед сторонниками Фото: Evan Vucci / AP Смотреть

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Иван Якунин