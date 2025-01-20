В ожидании клятвы
Как пройдет инаугурация 47-го президента США
Разочарованные сторонники, бронетранспортеры и Библия времен Авраама Линкольна — Дональд Трамп готовится к возвращению в Белый дом. Республиканец провел выходные в Вашингтоне и посетил несколько мероприятий, например, торжественно наблюдал за салютом, прогулялся по Арлингтонскому кладбищу и встретился с избирателями. Церемония инаугурации уже пошла не по плану. 250 тыс. человек получили билеты, чтобы увидеть, как Трамп принесет клятву на подступах к Капитолию. Но в Вашингтоне похолодало, поэтому избранный президент укроется в ротонде. Сторонникам предложили наблюдать за трансляцией на стадионе, который вмещает максимум 20 тыс. человек. Что им предстоит увидеть? Расписание избранного президента США изучил Иван Якунин.
Фото: Carlos Barria / Reuters
Тех, кто приехал в Вашингтон на инаугурацию, ждет холодный душ, иронизирует один из городских порталов. Еще в конце недели синоптики сообщили о надвигающемся на столицу шторме, в результате которого выпадет до 15 см снега, а температура опустится до -7 по Цельсию. Плюс ветер до 55 км/ч. Это разрушило планы 200 тыс. человек, которые должны были наблюдать за церемонией на лужайке у Капитолия. Перекупщики предлагали билеты по $500, но большинству они достались бесплатно, их распространяли конгрессмены каждого штата. Теперь организаторы сообщили, что большинство брошюр автоматически превратилось в сувенир.
Специалист по коммуникациям Анастасия Головина приехала в город на прошлой неделе и говорит, что республиканцы не сильно расстроились: «В городе достаточно приподнятое, праздничное настроение, несмотря на погоду. Очень много людей с символикой Трампа, везде на улицах продают кепки со слоганами его кампании. Хотя, например, рядом с моим отелем был митинг в поддержку демократов. Вокруг стояла полиция, но в Америке никого не разгоняют, не трогают».
К инаугурации полиция города приобрела новый вертолет. Власти задействуют всех вашингтонских офицеров, их чуть больше 3 тыс., к ним примкнут еще 4 тыс. правоохранителей из других регионов плюс 8 тыс. бойцов национальной гвардии. Их бронетранспортеры уже стоят в городе на перекрытых улицах, продолжает Анастасия Головина: «В районе Белого дома, Капитолия и "Кэпитал Уан-арена" все перекрыто. Вокруг полиция, военные. Из-за перекрытых дорог я добиралась 40 мин. из отеля в точку, дорога до которой на машине в обычные дни занимает 10 мин. Ситуацию осложняет и очень плохая погода».
Кстати, об отелях. The Washington Post пишет, что обычно в дни инаугурации они заполнены на 95%. В этот раз показатель скромнее — всего 70%. Но цены все равно доходят до $2 тыс. Чем заняться туристам? На лужайку к Капитолию их не пустят, традиционного парада по Пенсильвания-авеню не будет. Остается только наблюдать за трансляцией. Трамп повторит путь Рональда Рейгана — единственного до сих пор президента, который давал присягу внутри Капитолия в 1985-м. Ротонда, куда четыре года назад ворвались разгневанные сторонники проигравшего республиканца, вместит 2 тыс. избранных гостей. Трамп, как и в 2017 году, положит на Библию свою твердую руку и принесет клятву с подсказками председателя Верховного суда.
График самого президента выглядит так: утром служба в церкви, потом традиционное чаепитие с четой Байденов, затем присяга примерно в 20:00 по московскому времени. Торжественная речь, выступления оперных певцов и военного хора, благословения от представителей всех конфессий. Потом Трамп подпишет первые указы. Какие? Рассказал советник республиканца Джейсон Миллер в эфире Fox News6 «Будут отменены ограничения, введенные предыдущей администрацией. "Бури, детка, бури! ",— говорил президент, и теперь добыча нефти вырастет, а цены на топливо упадут. Во-вторых, Трамп пройдется по программам расового разнообразия, равенства и инклюзивности — вся эта чушь отравляла нашу страну четыре года. Наконец, мы увидим государство, которое сокращает расходы, а не раздает деньги кому попало. Но в первую очередь президент начнет с защиты наших границ и избавится от всех этих приезжих преступников. Не могу дождаться».
Только после этого Трамп направится на стадион «Кэпитал Уан-арена», где с самого утра будет трансляция для 20 тыс. его избранных сторонников. А еще для доноров в городе организуют балы. Хедлайнер мероприятий — диско-группа из 1970-х Village People, чей хит Y.M.C.A стал визитной карточкой республиканца. Всю неделю фронтмен коллектива оправдывался в соцсетях, что его группа вне политики, поддерживала другого кандидата, но победа Трампа привела к тому, что песня, которой почти 50 лет, пять недель возглавляла чарт Billboard.
Джо Байден посетит инаугурацию вместе с женой и официально потеряет полномочия в тот момент, когда Трамп принесет клятву. Потом супруги покинут город и на этом, как пишет The New York Times, завершится 50-летняя карьера демократа. Это неточно. По конституции 82-летний политик еще может попробовать себя на выборах в 2028-м.
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Митинг и ужин Дональда Трампа перед инаугурацией
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