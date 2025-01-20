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Коммерсантъ FM
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Посол Израиля: россиянин Труфанов находится в списке «Хамаса» на обмен

Посол Израиля в России Симона Гальперин подтвердила, что россиянин Александр Труфанов находится в списке заложников «Хамаса», которые будут освобождены в рамках сделки о прекращении огня. Ранее о присутствии россиянина в этом списке писала газета The Times of Israel.

Александр Труфанов

Александр Труфанов

Фото: кадр видео @sarayaps

Александр Труфанов

Фото: кадр видео @sarayaps

«Мы надеемся, что это произойдет и он действительно вернется в рамках этой сделки»,— сказала посол ТАСС.

17 января Израиль и «Хамас» при содействии США, Египта и Катара подписали соглашение о прекращении огня и об обмене заложниками. Накануне, 16 января, замглавы МИД РФ Михаил Богданов провел телефонные переговоры с заместителем председателя политбюро «Хамаса», подтвердив заинтересованность России в освобождении взятого в заложники Алексея Труфанова. Всего «Хамас» в рамках договора отпустит из плена 33 человек.

О состоянии господина Труфанова на данный момент ничего не известно. Как ранее писала The Times of Israel, «Хамас» до сих пор не сообщил израильским властям, сколько заложников остались в живых. Ответственность за его жизнь и возвращение по-прежнему лежит на «Хамасе», подчеркнула Симона Гальперин.

Россиянин был схвачен боевиками палестинского сопротивления 7 октября 2023 года. Александр Труфанов трижды появлялся на кадрах, опубликованных палестинским «Исламским джихадом». Последний раз — в ноябре прошлого года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Израиль держит пальцы на спусковом крючке».

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