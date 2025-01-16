Представители «Хамаса» созвонились с замглавы МИД РФ Богдановым

Замглавы МИД России Михаил Богданов провел телефонные переговоры с заместителем председателя политбюро «Хамаса» Мусой Абу-Марзуком, а несколькими днями ранее — с возглавляющим политбюро движения за рубежом Халедом Машаалем. Собеседники «высказали слова признательности за последовательные усилия России» по решению палестинского вопроса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Богданов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Михаил Богданов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«С российской стороны была вновь подтверждена заинтересованность в приоритетном освобождении удерживаемого в анклаве российского гражданина А. Труфанова. В Москве рассчитывают и на учет других наших просьб гуманитарного характера, ранее переданных руководству ХАМАС»,— сообщил МИД России.

Во время переговоров Муса Абу-Марзук и Халед Машааль поделились ожиданиями относительно достигнутого в результате переговоров соглашения с Израилем о прекращении огня в секторе Газа. Оно было достигнуто накануне, однако сегодня утром, 16 января, Израиль обвинил «Хамас» в срыве договоренностей.

По состоянию на весну 2024 года в заложниках «Хамаса» находились трое граждан России — Александр Труфанов, Александр Лобанов и Андрей Козлов. Последнего освободили в июне в результате операции ЦАХАЛа, а тело Александра Лобанова обнаружили в августе в подземном тоннеле на юге сектора Газа. Александр Труфанов, взятый в заложники 7 октября 2023 года, трижды появлялся на кадрах, опубликованных палестинским «Исламским джихадом» (последний раз — в ноябре прошлого года). О его состоянии ничего неизвестно.

О соглашении Израиля и «Хамаса» — в публикации «Ъ» «ЦАХАЛ обяжут сдерживаться».

Лусине Баласян