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Коммерсантъ FM
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МИД КНР заявил о готовности к сотрудничеству с админстрацией Трампа

Представитель МИД КНР Мао Нин, отвечая на вопросы о возможных контактах с администрацией избранного президента США Дональда Трампа в ближайшие дни, заявила о готовности Пекина сотрудничать с новыми американскими властями. Газета The Wall Street Journal накануне сообщала, что Дональд Трамп планирует посетить Китай в первые 100 дней после инаугурации.

«Китай всегда считал, что стабильные, здоровые и устойчивые китайско-американские отношения соответствуют общим интересам обеих стран и ожиданиям международного сообщества. Китай готов работать с новым правительством США, чтобы отстаивать принципы взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, укреплять диалог и общение, должным образом преодолевать разногласия, расширять взаимовыгодное сотрудничество»,— сказала Мао Нин на брифинге (цитата по RTHK).

По словам источников WSJ, окончательное решение о поездке Дональда Трампа пока не принято. Незадолго до публикации газеты состоялся телефонный разговор избранного президента США, который вступает в должность 20 января, c председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры обсуждали в том числе вопросы торговли и приложение TikTok, которое в ближайшие дни может быть заблокировано в США.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «TikTok ушел, но обещал вернуться».

Лусине Баласян

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