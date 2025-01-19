TikTok ушел, но обещал вернуться

Перспективы популярного приложения TikTok с более чем 170 млн пользователей в США становятся все призрачнее. В пятницу Верховный суд поддержал закон, требующий продажи соцсети инвестору, не аффилированному с Китаем. Это постановление поддерживает позицию уходящей администрации и Конгресса: приложение несет угрозу национальной безопасности. И хотя избранный президент США Дональд Трамп обещал найти выход из ситуации и даже обсудил вопрос с лидером КНР Си Цзиньпином, TikTok уже прекратил работу на американской территории. С подробностями — корреспондент “Ъ” в США Екатерина Мур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leah Millis / Reuters Фото: Leah Millis / Reuters

Блокировка вопреки обещаниям

Социальная сеть TikTok, которая насчитывает 170 млн пользователей в США, перестала быть доступной для американцев, несмотря на попытки приходящего президента США Дональда Трампа отсрочить это событие. В ночь на 19 января пользователи, пытавшиеся зайти на сайт компании с американского IP-адреса, увидели следующую надпись: «В США принят закон, запрещающий TikTok. К сожалению, это означает, что вы какое-то время не сможете пользоваться приложением. К счастью, президент Трамп выразил готовность работать с нами над решением, которое позволит вернуть TikTok после его вступления в должность. Пожалуйста, следите за обновлениями».

Невзирая на то, что господин Трамп призывал Верховный суд США перенести решение по этому вопросу на срок после его инаугурации 20 января, в пятницу, 17 января, судьи поддержали закон, принятый Конгрессом и подписанный президентом Джо Байденом, который требует от материнской компании TikTok продать приложение американской или другой организации либо физлицу из дружественной страны.

«Нет сомнений, что для более чем 170 млн американцев TikTok предлагает особый и обширный канал для выражения мнений, средство взаимодействия и источник для создания сообществ. Но Конгресс определил, что передача активов необходима для преодоления четко обоснованных угроз в области национальной безопасности, касающихся методов сбора данных TikTok и отношений с иностранным противником»,— говорится в решении суда.

Таким образом, судьи встали на сторону администрации Джо Байдена, посчитав, что закон не нарушает первую поправку к конституции о свободе слова, как настаивал ранее TikTok.

При этом уходящая администрация уверяла, что не планирует немедленно принимать меры по соблюдению закона до инаугурации 47-го президента. После пятничного вердикта пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подчеркнула: администрация считает, что TikTok должен оставаться доступным для американцев, но не с нынешним владельцем. Джо Байден также заявил журналистам, что, по сути, оставит решение вопроса за будущей администрацией, а сам он в это вмешиваться не собирается. Тем не менее до инаугурации господина Трампа TikTok все-таки не дотянул.

Обещания вопреки блокировке

Хотя проблемы у TikTok в США начались еще во время первого срока Дональда Трампа, последнее время республиканец все чаще выражал симпатию к соцсети, которая сыграла определенную роль в продвижении повестки избранного президента среди молодежи во время предвыборной гонки. Генеральный директор TikTok Шоу Цзы Чу был даже приглашен на инаугурацию 47-го президента.

Кроме того, 17 января республиканец сообщил, что поговорил с председателем КНР Си Цзиньпином и, в частности, обсудил с ним судьбу популярного приложения. «Этот разговор был очень хорошим как для Китая, так и для США. Я ожидаю, что мы решим многие проблемы вместе и начнем немедленно»,— написал Дональд Трамп в пятницу в соцсети Truth Social.

При этом он назвал решение Верховного суда «ожидаемым» и призвал «всех его уважать».

«Мое решение по TikTok будет принято в не столь отдаленном будущем, но у меня должно быть время проанализировать ситуацию»,— добавил политик.

В интервью NBC News он уточнил, что намерен подписать указ об отсрочке блокировки TikTok, «вероятнее всего, отсрочка на 90 дней». Согласно закону, президент действительно может выпустить такое распоряжение, но лишь при условии, что компания готова вести или ведет переговоры о продаже. В связи с этим поползли слухи, что выкупить соцсеть может ближайший соратник Дональда Трампа — миллиардер Илон Маск.

На этом фоне гендиректор TikTok Шоу Цзы Чу опубликовал короткое видео в своем аккаунте на платформе, обратившись к американским пользователям и поблагодарив Дональда Трампа за поддержку. Он также не забыл упомянуть, как много просмотров собрали ролики господина Трампа в период предвыборной кампании.

Приложение TikTok вышло на рынок США в конце 2017 года. Затем его материнская компания ByteDance приобрела приложение Musical.ly с более чем 200 млн пользователей и их данными для дальнейшего слияния с TikTok. В 2019 году Американский комитет по иностранным инвестициям (CFIUS) увидел в этом потенциальную угрозу национальной безопасности. В 2020 году предварительная проверка комитетом была завершена, началось полномасштабное расследование, а далее последовал указ на тот момент президента Дональда Трампа, где предписывалось продать активы соцсети инвесторам, не аффилированным с Китаем. Позже документ перерос в законопроект, принятый Конгрессом на двухпартийной основе и подписанный Джо Байденом. Параллельно соцсеть запретили использовать на правительственных устройствах, а ряд штатов ограничили доступ региональных госслужащих к TikTok.

При этом TikTok настаивает, что ByteDance — частная компания, зарегистрированная на Каймановых островах. В ответ правительство США напоминает, что штаб-квартира компании находится в Пекине и подчиняется китайским законам, которые, как считают в Вашингтоне, несут потенциальную угрозу приватности пользователей. Например, американские власти ссылаются на китайские законы о национальной безопасности, национальной разведке и борьбе с терроризмом, которые обязывают компании и частных лиц предоставлять данные властям в случае чрезвычайной ситуации. Закон о кибербезопасности также предписывает хранить данные в КНР, предоставляя при необходимости доступ местным властям. Более того, эти законы запрещают компаниям раскрывать, были ли они частью каких-либо государственных операций, а значит, комментарии TikTok о том, что он не сотрудничает с властями, можно поставить под сомнение.

Еще одна проблема — тот факт, что алгоритмы передачи данных включены в список стратегических активов КНР и не подлежат экспорту или передаче.

По информации Ратгерского университета, китайское приложение систематически использует эти алгоритмы для модерации контента. Неоднократные попытки Вашингтона найти решение проблемы путем переговоров и нескольких предложений привели только к тому, что ByteDance и TikTok перевели дело в судебную плоскость, обвинив правительство США в нарушении первой поправки к конституции. Точку в этих многолетних разбирательствах поставил Верховный суд США, вставший на сторону американских властей. Впрочем, не исключено, что соцсеть не будет работать в США всего пару дней. Уже 20 января Дональд Трамп вступит в должность президента и сможет подписать обещанный указ.

Екатерина Мур, Вашингтон