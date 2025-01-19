WSJ: Трамп после инаугурации планирует посетить Китай

Дональд Трамп, который 20 января вступит в должность президента США, планирует посетить Китай, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. По словам собеседников газеты, визит господина Трампа может состояться в первые 100 дней после инаугурации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп и Си Цзиньпин в 2019 году

Фото: Susan Walsh, File / AP Дональд Трамп и Си Цзиньпин в 2019 году

Фото: Susan Walsh, File / AP

Источники WSJ уточнили, что окончательное решение о поездке пока не принято. В качестве цели возможного визита рассматривается укрепление отношений Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. Как пишет газета, между политиками сохраняются напряженные отношения из-за угроз господина Трампа увеличить размер пошлин на китайские товары.

В последний раз Дональд Трамп посещал Китай в качестве главы государства в 2017 году. 17 января 2025 года Си Цзиньпин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. По словам американского политика, они обсудили вопросы торговли и видеосервис TikTok, который 19 января может быть заблокирован на территории США.

Подробнее — в материале «Ъ» «Приглашениями Америка полнится».