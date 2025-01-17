Си Цзиньпин созвонился с Дональдом Трампом
Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом, сообщает «Синьхуа».
Дональд Трамп и Си Цзиньпин в ноябре 2017 года
Фото: Damir Sagolj / Reuters
Агентство не уточняет, о чем беседовали главы государств. Ранее, после своей победы на выборах, господин Трамп сообщал о первых контактах с председателем КНР. «У меня очень хорошие отношения с президентом Си. Мы на связи»,— сказал 9 декабря избранный президент. Последний раз они встречались в 2019 году на саммите G20 в Японии.
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