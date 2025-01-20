Трамп заявил, что в США начнется разработка системы ПРО «Железный купол»

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что поручит военным начать производство и развертывание системы противоракетной обороны «Железный купол» для защиты территории страны. Об этом он объявил, выступая на митинге своих сторонников в Вашингтоне. Он подчеркнул, что система будет полностью американского производства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Избранный президент США Дональд Трамп

Фото: Carlos Barria / Reuters Избранный президент США Дональд Трамп

Фото: Carlos Barria / Reuters

«Я отдам приказ нашим военным начать строительство великого противоракетного щита "Железный купол", который полностью будет производиться в США»,— сказал господин Трамп (цитата по ТАСС). Он отметил, что развитие национальной обороны станет одним из ключевых приоритетов его администрации.

Система ПРО «Железный купол» была разработана израильской компанией Rafael. Она предназначена для перехвата неуправляемых ракет малой дальности. По утверждению армии Израиля, система способна перехватить более 90% ракет, летящих на населенные пункты.

В ходе митинга избранный президент также сообщил, что намерен положить конец «вторжению» нелегальных мигрантов через южную границу США к вечеру сегодня, 20 января. Конкретные меры он пообещал озвучить в своей инаугурационной речи. Его инаугурация пройдет сегодня в 20:00 мск.

О других обещаниях Дональда Трампа — в материале «Ъ».