Трамп пообещал остановить «вторжение» мигрантов в США к вечеру 20 января

Избранный президент США Дональд Трамп выступил на митинге своих сторонников в Вашингтоне накануне своей инаугурации, которая пройдет сегодня, 20 января, в 20:00 мск. В ходе выступления он заявил, что положит конец «вторжению» нелегальных мигрантов через южную границу США уже к вечеру сегодняшнего дня. Конкретные меры он пообещал озвучить в своей инаугурационной речи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Избранный президент США Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Избранный президент США Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«Мы должны направить нашу страну на правильный курс. К тому моменту, как в понедельник вечером зайдет солнце, вторжение через наши границы прекратится»,— сказал избранный президент США, выступая перед сторонниками в комплексе Capital One (цитата по «РИА Новости»). По его словам, в скором времени в США начнется крупнейшая в американской истории операция по депортации.

Также Дональд Трамп заявил, что сразу после своей инаугурации намерен аннулировать все «глупые и радикальные» указы администрации своего предшественника Джо Байдена. «Каждый радикальный и глупый указ администрации Байдена будет отменен в течение нескольких часов после того, как я принесу присягу. Вас ждет много веселья»,— сообщил он.

Газета The Wall Street Journal писала, что администрация господина Трампа планирует провести массовый рейд против мигрантов. В 2023 году Дональд Трамп заявил, что миграционная политика команды действующего президента Джо Байдена превратила США «в свалку». Как писала газета The New York Times, по итогам 2024 года мигранты составляют 15,2% от общего населения Соединенных Штатов, что стало максимумом с 1890 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Миграция в США бьет все рекорды».