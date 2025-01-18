«Я добьюсь своего. Я договорюсь. Я выберусь»
10 обещаний Дональда Трампа
20 января состоится инаугурация избранного президента США Дональда Трампа. За время предвыборной кампании он неоднократно анонсировал, чем займется после возвращения в Белый дом. Например, предотвратит третью мировую, решит проблему незаконной миграции, превратит США в «криптостолицу планеты». «Ъ» собрал все основные обещания господина Трампа — список внушительный.
Карикатура на Дональда Трампа
Фото: Константин Куксо
О запрете пропаганды смены пола
«В первый день я подпишу указ, предписывающий каждому федеральному агентству прекратить пропаганду секса или смены пола в любом возрасте. Они больше этого делать не будут. Я заявлю, что любая больница или поставщик медицинских услуг, которые участвуют в химическом или физическом деянии, калечащем несовершеннолетних, больше не соответствуют федеральным стандартам охраны здоровья и безопасности, они будут немедленно лишены возможности получать федеральное финансирование».
На национальном саммите американской политической организации Moms for Liberty, 30 июня 2023 года.
О борьбе с инфляцией
«Я немедленно положу конец разрушительному инфляционному кризису, понижу процентные ставки и стоимость энергоносителей. Мы будем бурить, детка, бурить… Цены начнут снижаться. Они (демократы.— “Ъ”) уничтожили нашу энергетическую политику».
На съезде Республиканской партии, 19 июля 2024 года.
Об отмене экологических инициатив
«Мы положим конец смехотворной и на самом деле невероятной трате денег налогоплательщиков, которая подпитывает инфляционный кризис. Они потратили триллионы долларов на вещи, связанные с Green New Scam (закон о выделении 1430 млрд на климат и здравоохранение.— “Ъ”). Это афера… Я отменю государственные субсидии на электромобили в первый же день. Тем самым спасая американскую автомобильную промышленность от полного уничтожения, которое происходит прямо сейчас».
На съезде Республиканской партии, 19 июля 2024 года.
О криптовалюте
«Я изложу свой план, который позволит Соединенным Штатам стать криптостолицей планеты и биткойн-сверхдержавой мира, и мы этого достигнем… Если криптовалюта будет определять будущее, я хочу, чтобы ее майнили, чеканили и производили в США».
На конференции Bitcoin Conference в Нэшвилле, 28 июля 2024 года.
Об отказе стран от доллара
«Многие страны отказываются от доллара. Они не будут отказываться от доллара со мной. Я скажу: если вы отказываетесь от доллара, вы не ведете бизнес с Соединенными Штатами, потому что мы установим стопроцентную пошлину на ваши товары».
На предвыборном митинге в Висконсине, 7 сентября 2024 года.
О третьей мировой
«Я улажу войну на Украине и положу конец хаосу на Ближнем Востоке. И я сделаю то, чего не сможет сделать никто другой. Я предотвращу третью мировую войну. Вы очень близки к третьей мировой войне. Байден и Камала втянули нас в эту войну на Украине, и теперь они не могут нас вытащить. Я наблюдал за ним (Джо Байденом.— “Ъ”). “Мы победим, мы победим”,— он повторял это в течение трех лет… Но мы застрянем в этой войне, если я не стану президентом. Я добьюсь своего. Я договорюсь. Я выберусь».
В предвыборной речи в Джорджии, 25 сентября 2024 года.
О сокращении числа мигрантов
«С первого дня я запущу самую масштабную программу депортации в истории Америки, чтобы выдворить преступников. Я спасу каждый город и поселок, которые были захвачены и завоеваны, и мы посадим этих жестоких и кровожадных преступников в тюрьму, а затем вышвырнем их из нашей страны как можно быстрее».
На митинге в Мэдисон-сквер-гарден, 28 октября 2024 года.
О льготах для семей с детьми
«Чтобы поднять настроение американским семьям, я буду защищать и расширять налоговую льготу на детей, которую мы уже создали, и я поддержу налог на добавленную стоимость».
На выступлении перед избирателями в Виргинии, 3 ноября 2024 года.
О золотом веке в США
«С каждым вздохом, пока я жив, я не успокоюсь, пока мы не создадим сильную, безопасную и процветающую Америку, которую заслуживают наши дети и вы. Это будет поистине золотой век Америки. Вот что нам нужно. Это великая победа американского народа, которая позволит нам сделать Америку снова великой».
На выступлении после победы на выборах, 6 ноября 2024 года.
Об импортных тарифах для Мексики и Канады
«20 января я подпишу все необходимые документы, чтобы взимать с Мексики и Канады 25-процентный тариф на все товары, ввозимые в Соединенные Штаты… Этот тариф будет действовать до тех пор, пока наркотики, в частности фентанил, и все нелегальные иностранцы не прекратят вторжение в нашу страну… И Мексика, и Канада имеют абсолютное право и власть легко решить эту давно назревающую проблему».
В соцсети Truth, 26 ноября 2024 года.