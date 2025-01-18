«Я добьюсь своего. Я договорюсь. Я выберусь»

«Я изложу свой план, который позволит Соединенным Штатам стать криптостолицей планеты и биткойн-сверхдержавой мира, и мы этого достигнем… Если криптовалюта будет определять будущее, я хочу, чтобы ее майнили, чеканили и производили в США».

На конференции Bitcoin Conference в Нэшвилле, 28 июля 2024 года.