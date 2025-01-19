Из танкера «Волгонефть-239» начали откачивать мазут

Специалисты начали откачивать мазут из танкера «Волгонефть-239» в районе мыса Панагия Темрюкского района. Также сегодня очистили от мазута акваторию бухты, в которой находится судно, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @kondratyevvi Фото: @kondratyevvi

Глава региона рассказал, что для откачки мазута к судну провели дорогу и построили вокруг него техническое сооружение, чтобы техника могла работать вплотную к танкеру. Перед началом откачки специалисты провели подготовительные работы, а также нагрели мазут.

Министр транспорта Роман Старовойт рассказал, что для нагрева мазута была налажена работа машинного отделения судна, через которое к танкам подавали пар и прогревали нефтепродукты до 45 градусов. Всего в четырех танках судна находится около 1500 тонн мазута, для его откачки задействовали восемь битумовозов. Господин Старовойт отметил, что все работы будут выполнять только в соответствующих погодных условиях, чтобы исключить все возможные риски.

По данным МЧС, с начала работ по ликвидации мазута с пляжей Краснодарского края собрали более 168 тыс. тонн загрязненного грунта. Оперативный штаб региона сообщил сегодня, что из-за штормов на побережье произошли повторные выбросы нефтепродуктов, их обнаружили на 24 участках пляжей. Минтранс в свою очередь заявил, что откачку мазута из кормы «Волгонефти-239» закончат до конца января.

Подробнее — в материале «Ъ» «Танкер показал мазутный язык».