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Коммерсантъ FM
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Из танкера «Волгонефть-239» начали откачивать мазут

Специалисты начали откачивать мазут из танкера «Волгонефть-239» в районе мыса Панагия Темрюкского района. Также сегодня очистили от мазута акваторию бухты, в которой находится судно, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Фото: @kondratyevvi

Фото: @kondratyevvi

Глава региона рассказал, что для откачки мазута к судну провели дорогу и построили вокруг него техническое сооружение, чтобы техника могла работать вплотную к танкеру. Перед началом откачки специалисты провели подготовительные работы, а также нагрели мазут.

Министр транспорта Роман Старовойт рассказал, что для нагрева мазута была налажена работа машинного отделения судна, через которое к танкам подавали пар и прогревали нефтепродукты до 45 градусов. Всего в четырех танках судна находится около 1500 тонн мазута, для его откачки задействовали восемь битумовозов. Господин Старовойт отметил, что все работы будут выполнять только в соответствующих погодных условиях, чтобы исключить все возможные риски.

По данным МЧС, с начала работ по ликвидации мазута с пляжей Краснодарского края собрали более 168 тыс. тонн загрязненного грунта. Оперативный штаб региона сообщил сегодня, что из-за штормов на побережье произошли повторные выбросы нефтепродуктов, их обнаружили на 24 участках пляжей. Минтранс в свою очередь заявил, что откачку мазута из кормы «Волгонефти-239» закончат до конца января.

Подробнее — в материале «Ъ» «Танкер показал мазутный язык».

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Сбор нефтепродуктов около севшего на мель после крушения танкера «Волгонефть-239»

Сбор нефтепродуктов около севшего на мель после крушения танкера «Волгонефть-239»

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сотрудники МЧС России на побережье Черного моря в поселке Волна

Сотрудники МЧС России на побережье Черного моря в поселке Волна

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сбор мазута, смешанного с песком

Сбор мазута, смешанного с песком

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сотрудник МЧС России в поселке Волна

Сотрудник МЧС России в поселке Волна

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сотрудники Крымской республиканской аварийно-спасательной службы «Крым – СПАС»

Сотрудники Крымской республиканской аварийно-спасательной службы «Крым – СПАС»

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Птица, погибшая после разлива нефтепродуктов

Птица, погибшая после разлива нефтепродуктов

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сотрудники МЧС России на катере

Сотрудники МЧС России на катере

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сотрудники МЧС России в поселке Волна

Сотрудники МЧС России в поселке Волна

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Собранный после крушения танкеров мазут, смешанный с песком, в поселке Щелкино

Собранный после крушения танкеров мазут, смешанный с песком, в поселке Щелкино

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Спецодежда сотрудника МЧС

Спецодежда сотрудника МЧС

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сотрудники МЧС России в поселке Волна

Сотрудники МЧС России в поселке Волна

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Уборка прибрежной полосы

Уборка прибрежной полосы

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Волонтеры помогают очистить берег от мазута

Волонтеры помогают очистить берег от мазута

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Очистка береговой полосы

Очистка береговой полосы

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Волонтеры помогают очистить берег от мазута

Волонтеры помогают очистить берег от мазута

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Волонтеры помогают очистить берег от мазута

Волонтеры помогают очистить берег от мазута

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Волонтеры лечат пострадавших птиц

Волонтеры лечат пострадавших птиц

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Волонтеры отмывают птиц от мазута

Волонтеры отмывают птиц от мазута

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Волонтеры лечат пострадавших птиц

Волонтеры лечат пострадавших птиц

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Волонтеры отмывают птиц от мазута

Волонтеры отмывают птиц от мазута

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Волонтер отдыхает от работы на берегу моря

Волонтер отдыхает от работы на берегу моря

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

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Сбор нефтепродуктов около севшего на мель после крушения танкера «Волгонефть-239»

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сотрудники МЧС России на побережье Черного моря в поселке Волна

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сбор мазута, смешанного с песком

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сотрудник МЧС России в поселке Волна

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сотрудники Крымской республиканской аварийно-спасательной службы «Крым – СПАС»

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Птица, погибшая после разлива нефтепродуктов

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сотрудники МЧС России на катере

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сотрудники МЧС России в поселке Волна

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Собранный после крушения танкеров мазут, смешанный с песком, в поселке Щелкино

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Спецодежда сотрудника МЧС

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сотрудники МЧС России в поселке Волна

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Уборка прибрежной полосы

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Волонтеры помогают очистить берег от мазута

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Очистка береговой полосы

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Волонтеры помогают очистить берег от мазута

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Волонтеры помогают очистить берег от мазута

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Волонтеры лечат пострадавших птиц

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Волонтеры отмывают птиц от мазута

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Волонтеры лечат пострадавших птиц

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Волонтеры отмывают птиц от мазута

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Волонтер отдыхает от работы на берегу моря

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

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