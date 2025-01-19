МЧС рассказало об очистке от мазута места крушения танкера «Волгонефть-239»

В ходе ликвидационных работ по устранению последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, у кормы танкера «Волгонефть-239» собраны почти 14,5 тонн отходов, сообщила пресс-служба МЧС России. За прошедшую неделю вывезено более 2 тыс. тонн мазута. Мероприятия по ликвидации утечки с кормы судна планируется завершить до конца января.

Кроме этого, к корме танкера построена подъездная техническая дорога. Укрепляется внешний обвалочный контур для защиты от штормов. Специалисты анализируют сценарии подъема затонувших фрагментов танкера «Волгонефть-239» и танкера «Волгонефть-212».

С начала работ по устранению ЧС с пляжей было собрано более 168 тыс. тонн загрязненного грунта, из которых более 129 тыс. тонн вывезены на площадки временного хранения. Свыше 39 тыс. тонн отправлены на утилизацию. Ликвидаторы также обследовали более 2,9 тыс. кв. км акватории Керченского пролива. Командам удалось обработать около 43 тыс. кв. м акватории. К ликвидации привлечены более 4 400 человек и порядка 740 единиц техники.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут, потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. В результате аварии в море попали нефтепродукты. Откачку мазута из кормовой части танкера «Волгонефть-239» начали 17 января. Минтранс также обещал завершить работы до конца текущего месяца.

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