На половине пляжей Кубани произошли повторные выбросы мазута

Из-за штормов на побережье Краснодарского края произошли повторные выбросы мазута на пляжах регионов. Всего после осмотра в 41 муниципалитете новые загрязнения обнаружили на 24 участках пляжей, сообщил оперативный штаб региона.

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Специалисты сосредоточились на очистке прибрежной зоны вдоль линии воды. В первую очередь убираются фрагменты мазута, недавно выброшенные на берег. Наиболее сложным участком для очистки назвали берег Витязевского лимана в Анапе, между станицей Благовещенской и селом Витязево.

Как рассказали в МЧС сегодня, с начала работ по устранению мазута с пляжей собрали более 168 тыс. тонн загрязненного грунта. Свыше 129 тыс. тонн вывезли на площадки временного хранения, остальной грунт отправили на утилизацию. Ликвидацией занимаются более 4,4 тыс. человек и около 740 единиц техники.

Разлив мазута в Черном море произошел из-за крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе 15 декабря. 17 января началась откачка мазута из кормовой части «Волгонефти-239». Минтранс пообещал закончить работы до конца января.

Подробнее — в материале «Ъ» «Танкер показал мазутный язык».