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Коммерсантъ FM
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Представители «Красного креста» забрали трех израильских заложников у «Хамаса»

Члены палестинской группировки «Хамас» передали представителям Международного комитета Красного Креста (МККК) трех заложников, которых удерживали в секторе Газа, сообщил телеканал «Аль-Арабия». О том, что члены МККК едут забирать заложников, также сообщало Reuters.

Как сообщил телеканал Al Jazeera, МККК доставит пленных в специальное подразделение армии Израиля в Газе. Оттуда их отправят в военный госпиталь в Израиле для первичного медосмотра. Далее заложников отвезут в больницу, где они смогут встретиться с семьями. ЦАХАЛ сообщил в своем Telegram-канале о готовности к приему заложников.

Представитель боевого крыла «Хамаса» Абу Обейда заявил в Telegram-канале, что Израилю передадут пленных в возрасте 24, 28 и 31 года. По данным телеканала «12», все трое освобожденных — женщины. Канцелярия премьер-министра Израиля пока не публиковала имена официально.

«Хамас» и Израиль подписали соглашение о прекращении огня 17 января при содействии США и Катара. В рамках договора группировка отпустит из плена 33 человек, Израиль освободит более 1890 палестинских заключенных. Прекращение огня в секторе Газа вступило в силу сегодня, 19 января, 12:15 мск.

Подробнее — в материале «Ъ» «Израиль держит пальцы на спусковом крючке».

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