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Коммерсантъ FM
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Хинштейн заявил, что не доверяет всем чиновникам Курской области

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что не может доверять чиновникам и представителям государства, которые работают в регионе. Он сказал, что в отношении некоторых из них уже были направлены материалы в правоохранительные органы.

«А я не доверяю всем чиновникам, работающим здесь, и всем представителям государства. По некоторым из них мы уже направили материалы в правоохранительные органы. Я считаю, что очень многие — не хочу пока называть (фамилии.— "Ъ"), не моя это работа — должны за то, что здесь происходило, и за коррупционные в том числе схемы, ответить»,— заявил господин Хинштейн на встрече с переселенцами из приграничных районов, покинувших свои дома после нападения ВСУ. Видео с Александром Хинштейном опубликовал местный Telegram-канал «Секундочку»

На встрече граждане пожаловались господину Хинштейну на финансовые проблемы и попросили разобраться с предоставлением им жилья. Врио губернатора пообещал, что всем людям выделят жилищные сертификаты.

С 6 августа 2024 года в Курской области продолжаются бои с ВСУ. В регионе действует режим ЧС федерального характера. 5 декабря Владимир Путин назначил Александра Хинштейна врио губернатора Курской области. В интервью «Ъ» врио губернатора рассказал о вале жалоб от местных жителей. По его словам, это свидетельствует об отсутствии должной коммуникации с курскими властями.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Курские беженцы добрались до губернатора».

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