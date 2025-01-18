В Курске десятки переселенцев вышли на площадь из-за недовольства условиями жилья

В Курске на Красную площадь вышло примерно 50 жителей трех районов. Граждане жалуются на финансовые проблемы и просят разобраться с предоставлением им жилья. К собравшимся вышел врио губернатора региона Александр Хинштейн, сообщают «Курские известия».

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Как передает местный Telegram-канал «Секундочку», на главную площадь Курска вышли переселенцы из Суджанского, Кореневского и Большесолдатского районов. Они хотят узнать, когда сертификаты на жилье начнут выдавать людям вне льготных категорий. На видео с места встречи одна из жительниц заявила, что их «оставили бомжами», с чем господин Хинштейн не согласился. Он пообещал, что всем людям выделят жилищные сертификаты.

Врио губернатора раскритиковал работу местных властей и анонсировал новые уголовные дела. «Я не доверяю всем чиновникам, работающим здесь, и всем представителям государства. По некоторым из них мною уже направлены материалы в правоохранительные органы. Я считаю, что очень многие... должны за то, что здесь происходило, и за коррупционные схемы ответить»,— сказал Александр Хинштейн.

Собравшиеся попросили провести встречу с властями, на которой был бы представитель от каждой семьи. Господин Хинштейн пообещал, что на следующей неделе пройдет встреча с рабочей группой Сужданского района. Он напомнил, что при действующем в регионе режиме КТО нельзя собираться группами более 50 человек.

С 6 августа 2024 года в Курской области продолжаются бои с ВСУ. В регионе действует режим ЧС федерального характера. За прошлый год правительство предоставило региону более 60 млрд руб.

5 декабря Владимир Путин назначил Александра Хинштейна врио губернатора Курской области. Президент объяснил, что выбрал господина Хинштейна из-за его большого опыта работы с людьми. В интервью «Ъ» врио губернатора рассказал о вале жалоб от местных жителей, что, по его словам, свидетельствует об отсутствии должной коммуникации с курскими властями.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Курские беженцы добрались до губернатора».