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Коммерсантъ FM
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В Курске десятки переселенцев вышли на площадь из-за недовольства условиями жилья

В Курске на Красную площадь вышло примерно 50 жителей трех районов. Граждане жалуются на финансовые проблемы и просят разобраться с предоставлением им жилья. К собравшимся вышел врио губернатора региона Александр Хинштейн, сообщают «Курские известия».

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Александр Хинштейн

Александр Хинштейн

Фото: @sudzha_tme

Вышедшие на площадь в Курске переселенцы

Вышедшие на площадь в Курске переселенцы

Фото: @sudzha_tme

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Александр Хинштейн

Фото: @sudzha_tme

Вышедшие на площадь в Курске переселенцы

Фото: @sudzha_tme

Как передает местный Telegram-канал «Секундочку», на главную площадь Курска вышли переселенцы из Суджанского, Кореневского и Большесолдатского районов. Они хотят узнать, когда сертификаты на жилье начнут выдавать людям вне льготных категорий. На видео с места встречи одна из жительниц заявила, что их «оставили бомжами», с чем господин Хинштейн не согласился. Он пообещал, что всем людям выделят жилищные сертификаты.

Врио губернатора раскритиковал работу местных властей и анонсировал новые уголовные дела. «Я не доверяю всем чиновникам, работающим здесь, и всем представителям государства. По некоторым из них мною уже направлены материалы в правоохранительные органы. Я считаю, что очень многие... должны за то, что здесь происходило, и за коррупционные схемы ответить»,— сказал Александр Хинштейн.

Собравшиеся попросили провести встречу с властями, на которой был бы представитель от каждой семьи. Господин Хинштейн пообещал, что на следующей неделе пройдет встреча с рабочей группой Сужданского района. Он напомнил, что при действующем в регионе режиме КТО нельзя собираться группами более 50 человек.

С 6 августа 2024 года в Курской области продолжаются бои с ВСУ. В регионе действует режим ЧС федерального характера. За прошлый год правительство предоставило региону более 60 млрд руб.

5 декабря Владимир Путин назначил Александра Хинштейна врио губернатора Курской области. Президент объяснил, что выбрал господина Хинштейна из-за его большого опыта работы с людьми. В интервью «Ъ» врио губернатора рассказал о вале жалоб от местных жителей, что, по его словам, свидетельствует об отсутствии должной коммуникации с курскими властями.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Курские беженцы добрались до губернатора».

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Военнослужащий штурмового подразделения ЦВО в новогоднюю ночь на Красноармейском направлении

Военнослужащий штурмового подразделения ЦВО в новогоднюю ночь на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Бойцы штурмового подразделения ЦВО в новогоднюю ночь

Бойцы штурмового подразделения ЦВО в новогоднюю ночь

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Подготовка к встрече Нового года на Красноармейском направлении

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5 января Минобороны сообщило об отражении контратаки ВСУ в направлении хутора Бердин в Курской области &lt;BR>На фото: подбитый танк Leopard 2A6 в Курской области

5 января Минобороны сообщило об отражении контратаки ВСУ в направлении хутора Бердин в Курской области
На фото: подбитый танк Leopard 2A6 в Курской области

Фото: Telegram-канал БТГр «Каштан»

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5 января ВСУ атаковали Запорожскую АЭС с помощью БПЛА. При падении сбитого дрона пострадал учебно-тренировочный центр станции

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6 января российская армия взяла под контроль Курахово

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Работа расчета разведывательных БПЛА «Суперкам» группировки «Запад» на Краснолиманском направлении

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Последствия обстрела ракетами HIMARS Киевского района Донецка

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Военнослужащий штурмового подразделения ЦВО в новогоднюю ночь на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Бойцы штурмового подразделения ЦВО в новогоднюю ночь

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подготовка к встрече Нового года на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

4 января в ДНР при ударе ВСУ по автомобилю погиб внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

5 января Минобороны сообщило об отражении контратаки ВСУ в направлении хутора Бердин в Курской области
На фото: подбитый танк Leopard 2A6 в Курской области

Фото: Telegram-канал БТГр «Каштан»

5 января ВСУ атаковали Запорожскую АЭС с помощью БПЛА. При падении сбитого дрона пострадал учебно-тренировочный центр станции

Фото: @znppofficial

6 января российская армия взяла под контроль Курахово

Фото: кадр из видео

8 января Саратов и Энгельс подверглись массовой атаке БПЛА. В Энгельсе после налета дронов начался пожар на промышленном предприятии. После этого в городе был введен режим ЧС местного масштаба

Фото: Коммерсантъ / Никита Маркелов  /  купить фото

Работа расчета разведывательных БПЛА «Суперкам» группировки «Запад» на Краснолиманском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Министр обороны России Андрей Белоусов проверяет военнослужащих морской пехоты Черноморского флота

Фото: Министерство обороны

Подготовка добровольцев отдельного инженерно-саперного батальона имени Карбышева в ЛНР

Фото: Александр Река / ТАСС

9 января на немецкой авиабазе Рамштайн контактная группа по Украине утвердила план помощи ВСУ до 2027 года

Фото: Reuters / Heiko Becker

Последствия обстрела ракетами HIMARS Киевского района Донецка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

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