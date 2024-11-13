Курские беженцы добрались до губернатора

После двух митингов беженцы из курского приграничья добились внимания местных и федеральных чиновников. Во вторник с ними встретились вице-премьер Марат Хуснуллин, руководитель Курской области Алексей Смирнов и его предшественник на этом посту, министр транспорта РФ Роман Старовойт. Прямо на мероприятии губернатор сообщил об увольнении главы Суджанского района Александра Богачева за неумение общаться с людьми. Чиновники сообщили беженцам, что деньги на новое жилье будут выплачиваться по очереди, первыми в которой будут многодетные семьи, пенсионеры и участники специальной военной операции (СВО). В тот же день Курский суд оштрафовал одного из жителей Суджи, посчитав незаконными его призывы выйти на митинг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр транспорта РФ Роман Старовойт, заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин и губернатор Алексей Смирнов во время встречи с жителями приграничных районов Курской области

Фото: @gubernator46 Министр транспорта РФ Роман Старовойт, заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин и губернатор Алексей Смирнов во время встречи с жителями приграничных районов Курской области

Фото: @gubernator46

В курском концертном зале «Свиридовский» чиновники встретились с жителями приграничных районов, которые в начале августа вынужденно покинули дома после вторжения вооруженных сил Украины (ВСУ). Мероприятие проходило без СМИ. Судя по видеозаписям из соцсетей, в рассчитанном на 800 зрителей концертном зале почти не было свободных мест.

Встречу организовали после двух митингов, которые на прошлой неделе провели жители Большесолдатского и Суджанского районов. Они были недовольны, в частности, задержками с выдачей сертификатов за потерянные дома и условиями компенсации аренды жилья.

В соцсетях широко разошлась запись с воскресного митинга, где врио замминистра внутренней и молодежной политики Анатолий Дроган заявил суджанам, что их собрание «незаконно», поскольку в регионе объявлен режим КТО, и даже потребовал называть ему «инициаторов» акции. После этого губернатор Курской области Алексей Смирнов сделал подчиненному замечание: «Ну нельзя так с людьми грубо, это наши люди. Я благодарен курянам, что они сплотились, друг друга поддерживают. Да, бывают эмоции, но людям надо помогать. Мы все каждый день этим занимаемся. Поэтому не нужно воспринимать друг друга с порога в штыки. Людям надо помогать, их надо выслушать». Сначала было объявлено, что с беженцами встретятся заместители губернатора, но потом Алексей Смирнов решил «выслушать людей» лично, совместно с федеральными коллегами.

На встрече губернатор заявил, что главы районов плохо работают с людьми. «Меня одного не хватит. Главы пытались вчера оправдываться, но я вижу по реакции сегодняшнего зала, как обстоит эта работа. Поэтому сегодня глава Суджанского района будет освобожден от занимаемой должности»,— сказал господин Смирнов. Зал отреагировал на его слова аплодисментами. Накануне на совещании в областном правительстве глава Суджанского района Александр Богачев признал, что его работа с жителями оставляет желать лучшего. Однако, по его словам, люди недовольны прежде всего условиями получения господдержки.

Напомним, региональные власти с конца лета выдают жилищные сертификаты людям, проживавшим в пятикилометровой приграничной зоне. Их получили более 2 тыс. семей, это стоило порядка 11,5 млрд руб. По предварительным оценкам, на выплаты всем беженцам может потребоваться более 100 млрд руб., которых нет в региональном бюджете. Также чиновники недавно пообещали компенсировать затраты на съемное жилье. На выплаты могут рассчитывать семьи, расходы которых на аренду и коммунальные услуги превышают 22% среднего совокупного дохода. Отметим, по официальным данным, более 150 тыс. жителей Курской области были вынуждены покинуть дома из-за боевых действий. По предварительным оценкам, на восстановление региона понадобится более 700 млрд руб.

На совещании в облправительстве господин Богачев заявил, что не каждый беженец может рассчитывать на возмещение аренды из-за нежелания арендодателей заключать официальные договоры. А четкого порядка выдачи жилищных сертификатов и вовсе нет, посетовал чиновник: «Да, мы собираем списки, говорим, что меры поддержки готовы предоставить из федерального бюджета. Но, к сожалению, еще порядка нет. Мы не понимаем, что людям рассказывать конкретно». В ответ губернатор заявил, что глава района плохо осведомлен о мерах поддержки. По его словам, вся помощь осуществляется индивидуально, порядок выдачи жилищных сертификатов действует с конца 2023 года, а выплаты происходят по мере получения траншей из федерального бюджета.

На встрече с беженцами чиновники сообщили, что первоочередное право на получение жилищных сертификатов будут иметь многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды и участники специальной военной операции.

Такое решение зал встретил аплодисментами, сообщил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин. Компенсация за аренду жилья будет выплачиваться только по официальным договорам о найме: обычные семьи будут получать 20 тыс. руб. в месяц, а многодетные — по 40 тыс. руб. Такая практика с лета действует в соседней Белгородской области: аналогичные суммы выплачивают жителям приграничных населенных пунктов, въезд в которые запрещен из-за угрозы жизни. К сегодняшнему дню почти 3,7 тыс. человек получили 138,8 млн руб. компенсаций. Впрочем, недавняя выборочная проверка 309 семей показала, что лишь 136 из них действительно живут по адресам, указанным в заявках на возмещение аренды. Для остальных начисление выплат будет приостановлено, заявили белгородские чиновники.

По данным губернатора Алексея Смирнова, сегодня на рынке жилья Курской области есть порядка 6 тыс. жилых помещений, из них около 1,5 тыс.— это первичное жилье. Для получения сертификатов надо обращаться в местное министерство строительства или МФК, скоро заявки можно будет подать через сайт «Госуслуг».

Один из участников встречи сказал “Ъ”, что одобряет такой формат общения с властью, как и увольнение тех, кто потерял доверие земляков. Еще несколько жителей признались местным СМИ, что встреча их успокоила. «То есть до нас это (жилищный сертификат.— “Ъ”) дойдет только через полгода. Но пусть так. Зато есть определенность. Зато мы поняли, что работа ведется»,— цитирует участников встречи издание «Секунда». «Самым плохим в этой ситуации было молчание главы района. Людей надо слушать, надо разговаривать с ними. А этого не было сделано,— сказала “Ъ” пенсионерка из Суджи.— И ситуация в итоге зашла в тупик настолько, что люди вышли на площадь».

Отметим, в день встречи чиновников с беженцами Ленинский районный суд Курска оштрафовал жителя Суджи Андрея Герасименко на 20 тыс. руб. по статье о нарушении правил проведения митинга (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ). Суд решил, что именно господин Герасименко «провел предварительную агитацию» с призывами выйти в воскресенье к зданию правительства области. Мужчина не признал вину.

Сергей Толмачев, Воронеж; Иван Тяжлов