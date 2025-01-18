Жильцам взорвавшегося дома в Богородске окажут материальную помощь

Жильцы дома в Богородске Нижегородской области, где накануне взорвался газ, смогут получить материальную помощь. Об этом сообщил глава Богородского муниципального округа Алексей Коротков в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: управление МЧС по Нижегородской области Фото: управление МЧС по Нижегородской области

Пострадавшие смогут написать заявления по выплату единовременной материальной помощи в связи с чрезвычайной ситуацией или утратой предметов первой необходимости. Для оценки ущерба создана спецкомиссия.

Параллельно АНО «Научно-исследовательский экспертный центр строительства и недвижимости» оценит состояние дома и примет решение о его дальнейшей пригодности после восстановления, либо дом расселят, уточнил господин Коротков.

Газ взорвался в двухэтажном многоквартирном доме на улице Огарева, 15 накануне вечером. В результате взрыва погибла жительница дома, еще одной потребовалась медицинская помощь из-за отравления угарным газом. Сотрудники МЧС спасли семь человек и эвакуировали 16 жильцов. В доме были зарегистрированы 27 человек.

Почти все пострадавшие решили остановиться у родственников. Однако двум семьям может потребоваться временное жилье, отметили в администрации.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека).

Владимир Зубарев