Газ взорвался в многоквартирном доме в Богородске

Взрыв газовоздушной смеси произошел в многоквартирном двухэтажном доме на улице Огарева, 15 в Богородске вечером 17 января. Загорелась кровля, обрушилась межквартирная перегородка, сообщили в региональном управлении МЧС.

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По предварительным данным, пострадал один человек. Пожилой женщине с признаками отравления угарным газом оказывают необходимую помощь, сообщили в минздраве региона.

На месте работают более 70 специалистов МЧС и 24 единицы техники. Также прибыли сотрудники СКР и прокуратуры.

Елена Ковалева