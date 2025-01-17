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обновлено 21:47

Газ взорвался в многоквартирном доме в Богородске

Взрыв газовоздушной смеси произошел в многоквартирном двухэтажном доме на улице Огарева, 15 в Богородске вечером 17 января. Загорелась кровля, обрушилась межквартирная перегородка, сообщили в региональном управлении МЧС.

Фото: очевидцы

Фото: очевидцы

По предварительным данным, пострадал один человек. Пожилой женщине с признаками отравления угарным газом оказывают необходимую помощь, сообщили в минздраве региона.

На месте работают более 70 специалистов МЧС и 24 единицы техники. Также прибыли сотрудники СКР и прокуратуры.

Елена Ковалева

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