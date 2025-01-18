Судьбу дома в Богородске после взрыва газа определят специалисты

Власти и специалисты оценивают последствия взрыва газа в многоквартирном доме в Богородске Нижегородской области. Они определят, пригоден ли дом на улице Огарева, 15 для проживания, сообщил глава Богородского муниципального округа Алексей Коротков в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: управление МЧС по Нижегородской области Фото: управление МЧС по Нижегородской области

Утром 18 января жильцы дома забирают свои вещи под контролем сотрудников МЧС. В полиции добавили, что на месте происшествия дежурят сотрудники МВД, они охраняют имущество жильцов.

Взрыв газа произошел в двухэтажном доме накануне вечером. Погибла жительница, еще одна отравилась угарным газом, ей потребовалась медицинская помощь. После взрыва рухнула квартирная перегородка и загорелась крыша. Площадь пожара составила 450 кв. м. Из дома спасли семь человек и эвакуировали 16 жильцов.

По данным администрации округа, в доме зарегистрированы 27 человек. Жильцы решили разместиться у родственников. Алексей Коротков пообещал повторно обсудить с жителями все вопросы и предложить им варианты временного размещения и необходимую поддержку.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть человека по ч.2 ст. 238 УК РФ.

Владимир Зубарев