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Уголовное дело возбуждено по факту взрыва газа в Богородске

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва газа в многоквартирном доме в Богородске Нижегородской области, сообщили в ведомстве. Дело будет расследовано по ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека).

Вечером 17 января в квартире двухэтажного дома на улице Огарева,15 взорвался газ, обрушилась квартирная перегородка и загорелась крыша. Погибла жительница дома, другую пострадавшую отвезли в медучреждение. Спасатели эвакуировали семь человек, всего в доме зарегистрированы 28 жителей.

Власти решают вопрос с размещением спасенных жильцов. Пожарные локализовали огонь на площади 250 кв.м.

Владимир Зубарев

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