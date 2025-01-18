Володин запустил опрос о полном запрете продажи вейпов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин запустил в своем Telegram опрос о введении полного запрета продажи вейпов и жидкостей к ним. По состоянию на 11:02 по мск запрет поддержало 84% проголосовавших.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Господин Володин напомнил, что в 2023 году был принят закон о запрете продажи несовершеннолетним вейпов и жидкостей для них. «Анализируя его исполнение, видим: этого недостаточно, чтобы защитить детей»,— написал он в обосновании опроса.

В прошлом году Госдума приняла закон об уголовной ответственности за повторную продажу несовершеннолетним вейпов и другой никотинсодержащей продукции. Он предусматривает штрафы и исправительные работы.

Законопроект о запрете продажи вейпов внесли в Госдуму представители фракции КПРФ. В декабре 2024 года спикер Госдумы Вячеслав Володин направил проект в комитет ГД по охране здоровья.

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