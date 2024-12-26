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Коммерсантъ FM
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Законопроект о запрете торговли вейпами направили в комитет Госдумы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил в комитет ГД по охране здоровья законопроект о полном запрете продажи вейпов и жидкостей для него. Авторами документа выступили депутаты от фракции КПРФ, сообщили на сайте Госдумы.

В пояснительной записке к проекту говорится, что основной причиной для запрета является стремительное увеличение пользователей вейпов, особенно среди подростков. При этом за этими устройствами ведется слабый контроль из-за введенного правительством моратория на внеплановые проверки. Как отметили авторы законопроекта, потребление никотинсодержащих и безникотиновых жидкостей для вейпов вызывает развитие зависимостей и респираторных заболеваний, а также повышает риск развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

«Установление полного запрета на продажу подобной продукции в сложившихся условиях рассматривается как необходимая мера для улучшения общественного здоровья. Подобная практика существует во многих развитых странах мира»,— говорится в документе.

В сентябре Минздрав сообщал, что среди потребителей электронных сигарет более 90% — подростки. Тогда же ведомство рассказало о новой болезни легких EVALI, возникающей при курении электронных сигарет. Изначально законодатели предлагали только запретить добавлять в жидкости для вейпов вкусовые ароматизаторы.

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