Госдума ввела уголовную ответственность за повторную продажу вейпов детям

Госдума во втором и третьем чтении приняла закон об уголовной ответственности за повторную продажу несовершеннолетним вейпов и другой никотиносодержащей продукции. Он предусматривает штрафы и исправительные работы. При первой незаконной продаже нарушителям грозит лишь административная ответственность.

Закон вносит изменения в ст. 151.1 УК («Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции»). Сейчас она предусматривает за повторную продажу алкоголя несовершеннолетним штрафы на сумму 50–80 тыс. руб. или в размере зарплаты осужденного за три-шесть месяцев — либо исправительные работы сроком до одного года. Такое же наказание теперь установлено за повторную продажу никотиносодержащей продукции.

Инициатива была внесена на рассмотрение 28 ноября группой из более чем 80 депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. В тот же день та же группа депутатов внесла проект об ужесточении административной ответственности за продажу детям никотиносодержащей продукции (увеличивает сумму штрафа для юрлиц до 2 млн руб.). 18 декабря Госдума рассмотрит его в первом чтении.

В пояснительных записках к обоим проектам говорится о многочисленных нарушениях в магазинах, торгующих табачной продукцией. Авторы инициатив также указывают на растущую популярность вейпов среди несовершеннолетних. По данным депутатов, около 26% подростков в возрасте от 11 до 17 лет используют электронные сигареты, в группе 16–17 лет — 44,7%.

Полина Мотызлевская