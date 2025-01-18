Бликен назвал условие для заключения мира между Россией и Украиной

Госсекретарь США Энтони Блинкен уверен, что новая администрация во главе с президентом Дональдом Трампом сможет добиться урегулирования конфликта на Украине. Однако для этого важно желание самого Киева, отметил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: J. Scott Applewhite / AP Фото: J. Scott Applewhite / AP

«Я думаю, что будущая администрация в состоянии, если Украина того захочет и сделает такой выбор, помочь ей договориться о хорошей сделке»,— сказал господин Блинкен на брифинге для журналистов.

По данным Bloomberg, команда господина Трампа разрабатывает стратегию антироссийских санкций, чтобы оказать давление на Россию для достижения мирной сделки с Украиной. При этом европейские дипломаты опасаются, что республиканец не заинтересован в судьбе Украины. Советники избранного президента считают, что на достижение мирного соглашения уйдут месяцы, писало Reuters.

Владимир Путин называл условиями прекращения боевых действий вывод ВСУ с территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, он требует отказа Украины от вступления в НАТО.

О перспективах переговоров — в материале «Ъ» «Украинский мир поспешает медленно».