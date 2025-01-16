Bloomberg: команда Трампа готовит план санкций для сделки с Россией по Украине

Команда избранного президента США Дональда Трампа разрабатывает широкомасштабную стратегию антироссийских санкций, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Такая стратегия, как утверждают собеседники агентства, «в ближайшие месяцы» должна оказать давление на Россию для достижения мирной сделки с Украиной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Evan Vucci, File / AP Дональд Трамп

Фото: Evan Vucci, File / AP

По информации собеседников агентства, администрация господина Трампа рассматривает два варианта стратегии. Первый из них заключается в том, что если конфликт будет близок к завершению, то в отношении российских производителей нефти могут ослабить санкции или ввести «меры доброй воли». Второй вариант предусматривает ужесточение санкций с целью давления на российскую сторону, отмечает Bloomberg.

При этом в публикации подчеркивается, что пока неясно, к какому из вариантов склоняется сам избранный президент. По словам источников, разработка стратегии только началась и находится на ранней стадии. При этом подход, который в конечном счете выберет господин Трамп, имеет решающее значение для мирового рынка нефти. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли почти на $5 с момента объявления США санкций против российского ТЭК 10 января, говорится в публикации.

Согласно материалу, у команды Дональда Трампа также есть согласие о необходимости усиления давления на правительства Ирана и Венесуэлы.

12 января советник избранного президента США по нацбезопасности Майк Уолц заявил, что ведется подготовка встречи Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что реальная работа по организации контактов между господами Путиным и Трампом может начаться только после вступления последнего в должность.

О перспективах переговоров — в материале «Ъ» «Разница, данная в ощущениях».