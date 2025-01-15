Reuters: советники Трампа считают, что на соглашение по Украине уйдут месяцы

Советники избранного президента США Дональда Трампа считают, что процесс достижения консенсуса по Украине растянется на несколько месяцев или дольше. Об этом сегодня, 15 января, сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника в команде господина Трампа.

По словам собеседников издания, в команде республиканца полагают, что на урегулирование конфликта уйдет несколько месяцев. Они отметили, что обещание Дональда Трампа завершить конфликт за 24 часа было сделано на фоне предвыборной гонки и неточной оценки сложности конфликта и времени, необходимого для формирования новой администрации.

Напомним, до выборов кандидат в президенты от республиканцев обещал завершить конфликт на Украине за 24 часа. Уже после избрания в ходе беседы с журналистами в своей резиденции Мар-а-Лаго Дональд Трамп сделал новое заявление по украинскому конфликту. «Это сложная проблема. Намного сложнее, чем она была до начала боевых действий, могу вам это сказать»,— сказал он. С конца октября избранный президент перестал упоминать конкретные сроки, а лишь несколько раз утверждал, что может решить проблему «очень быстро».

Ранее спецпредставитель США по Украине Кит Келлог говорил, что избранный президент стремится установить мир как можно скорее, однако вместе с тем «хочет спасти Украину и ее суверенитет», поэтому не намерен идти на уступки Москве в вопросе мирного урегулирования.

Анастасия Домбицкая