Bloomberg: Трамп не выразил заинтересованности в судьбе Украины

Избранный президент США Дональд Трамп в разговоре с партнерами из стран Евросоюза создал впечатление, что не собирается вынуждать Украину вступать в преждевременные переговоры с Россией, рассказали Bloomberg неназванные европейские чиновники. Вместе с тем у его собеседников возникло ощущение, что республиканец не заинтересован в судьбе Украины или не осознает «стратегической важности» российско-украинского конфликта для США, пишет агентство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Фото: Julia Demaree Nikhinson, File / AP Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Фото: Julia Demaree Nikhinson, File / AP

По словам источников Bloomberg, европейские партнеры в частных разговорах убеждали Дональда Трампа в необходимости дальнейшей поддержки Украины. Команда избранного президента, как считают представители стран ЕС, воспринимает всерьез два аргумента: отказав Киеву в помощи, администрация США «рискует подвергнуться унижению», а позволив России добиться победы — подтолкнет Китай «к рассмотрению более агрессивных шагов».

Поскольку команда Дональда Трампа все еще рассматривает варианты мирного плана, стратегии, которая будет реализована с момента его инаугурации 20 января, пока нет. При этом господин Трамп намерен контролировать «сделку века», которая позволит урегулировать конфликт, заявили источники. Членство Украины в НАТО вряд ли будет рассматриваться в ближайшей перспективе, однако все еще обсуждается необходимость учесть гарантии безопасности для Киева, рассказали собеседники Bloomberg.

На фоне этих обсуждений в команде Дональда Трампа заявляют о подготовке «полным ходом» встречи республиканца с президентом России Владимиром Путиным и запланированном на ближайшее время телефонном разговоре. В Кремле выразили готовность приступить к организации встречи, но факт «предметной подготовки» отрицают.

Подробнее — в материале «Ъ» «Разница, данная в ощущениях».

Лусине Баласян