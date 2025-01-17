В Свердловской области запустят проект по устройству бойцов СВО во власть

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил о запуске программы «Управленческие кадры Урала», сообщили в региональном департаменте информационной политики. Ее цель — обучение бойцов специальной военной операции (СВО) со Среднего Урала методам управления для их последующего устройства на посты чиновников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

Программа создана по поручению президента России Владимира Путина и аналогична проекту «Время героев», она стартует с февраля — заявки на участие будут приниматься онлайн. После ее завершения планируется сформировать управленческий резерв из уральцев, показавших высокие результаты во время обучения, готовых к работе в органах власти и организациях региона. «Проект объединит амбициозных и неравнодушных людей, знающих, как нужно защищать Родину и работать на ее благо»,— сказал Евгений Куйвашев.

В других регионах Уральского Федерального округа ранее уже объявили о запуске аналогов «Времени героев». В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) на программу «Герои Югры» открылся с 25 декабря, набор бойцов по программе «Время героев» в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) откроют в течение года, также готовится запуск в Тюменской области.

Ирина Пичурина