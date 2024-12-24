Власти ХМАО запустят отбор участников на программу «Герои Югры» с 25 декабря

Отбор участников на программу «Герои Югры» для ветеранов и участников специальной военной операции (СВО), направленной на обучение компетенциями и знаниями для зачисления в резерв управленческих кадров округа, открывается с 25 декабря. Об этом сообщил губернатор Руслан Кухарук в ходе ежегодного послания о положении дел и перспективах развития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Старт обучения — уже в начале 2025 года. Уверен, выпускники окружной программы достойно усилят управленческую команду Югры»,— заверил он.

Господин Кухарук поручил своему первому заместителю Алексею Забозлаеву разработать механизм резервирования для ветеранов СВО рабочих мест в государственных учреждениях. «Уверен — и бизнес в стороне не останется. Необходимо в ускоренном темпе выработать оптимальные варианты стимулирования предприятий и организаций округа, трудоустраивающих ветеранов, особенно тех, кто готов создавать для них специальные рабочие места»,— добавил губернатор.

С этим Руслан Куарук поручил заместителю главы региона Сергею Афанасьеву сформировать «особый комплекс мер поддержки тех участников СВО, которые сами хотят стать предпринимателями».

Напомним, власти Югры анонсировали запуск программы «Герои Югры» 9 декабря. В России действует программа «Время героев», которая направлена на подготовку управленцев из участников СВО. В ходе пресс-конференции и прямой линии президент Владимир Путин призвал власти регионов массово запустить аналоги программы в своих субъектах.

Подробнее о том, как в российских регионах внедряют кадровые проекты для участников СВО — в материале «Ъ» «Героев переводят на местное время».

Василий Алексеев