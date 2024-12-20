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В Тюменской области запустят программу трудоустройства бойцов СВО в госорганы

В 2025 году в Тюменской области собираются запустить аналог программы «Время героев» по трудоустройству бывших участников специальной военной операции (СВО) на госслужбу, об этом губернатор региона Александр Моор объявил в своем telegram-канале.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Запрос на помощь в трудоустройстве бывших военнослужащих звучит все чаще, и мы должны на него реагировать. В будущем году запустим в Тюменской области аналогичную региональную программу»,— сообщил господин Моор.

Губернатор также отметил, что в тюменский филиал фонда «Защитники Отечества», который занимается социальной поддержкой участников спецоперации и их семей, за полтора года после открытия поступило почти 21 тыс. запросов.

Напомним, на прошлой неделе президент Владимир Путин выступил с инициативой массового запуска региональных программ, аналогичных федеральной «Время героев». В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) со следующего года начнется аналогичная программа по подготовке участников СВО к госслужбе — «Герои Югры». Сейчас для нее разрабатывается методическая часть и образовательная основа. В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) также в 2025 году собираются запустить программу «Время героев».

Ирина Пичурина

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