На Ямале запустят программу подготовки участников СВО к госслужбе с 2025 года

С 2025 года в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) запустят программу «Время героев» для участников специальной военной операции (СВО), которые хотят работать на госслужбе, сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Окружные власти при внедрении проекта будут использовать методики оператора федеральной программы РАНХиГС. По словам губернатора Ямала Дмитрия Артюхова, среди участников спецоперации немало заинтересованных в такой работе. «Мы очень хотим выявить ямальцев — участников специальной военной операции, заинтересованных и после возвращения домой в служении обществу, но уже в гражданской сфере, в муниципальном государственном управлении. Ребята, которые переживают за результат и в любом деле готовы проявлять инициативу и собранность, у нас точно есть. Многие из них уже этой осенью вошли в составы местных дум»,— отметил глава региона.

Напомним, в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) со следующего года начнется аналогичная программа по подготовке к госслужбе — «Герои Югры». Сейчас для нее разрабатывается методическая часть и образовательная основа.

В России действует программа «Время героев». Она направлена на подготовку управленцев из участников СВО. Кроме того, на прошлой неделе президент Владимир Путин выступил с инициативой массового запуска региональных программ, аналогичных федеральной.

Как в российских регионах внедряют кадровые проекты для участников СВО — в материале «Героев переводят на местное время»

Ирина Пичурина