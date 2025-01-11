Армия России взяла село Шевченко в ДНР

Вооруженные силы России установили контроль над еще одним населенным пунктом в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны. Войска группировки «Центр» взяли населенный пункт Шевченко.

1 января председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что российские военнослужащие начали зачистку села Шевченко. Оно расположено в западной части ДНР.

В декабре 2024 года под контроль российской армии перешло несколько населенных пунктов в ДНР. Так, 16 декабря глава региона Денис Пушилин рассказал о взятии одноименного поселка, но на Красноармейском направлении. 6 января текущего года Минобороны отчиталось о взятии наиболее крупного населенного пункта в юго-западной части Донбасса — города Курахово.