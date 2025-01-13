Минобороны сообщило о взятии села Песчаное в ДНР

Вооруженные силы России установили контроль над населенным пунктом Песчаное в Донецкой народной республике (ДНР). Согласно сводке Минобороны, село заняли военнослужащие подразделений группировки войск «Центр». Оно расположено юго-западнее Покровска, за который продолжаются бои.

В декабре 2024 года, как сообщало Минобороны, российская армия взяла под контроль несколько населенных пунктов в ДНР, в том числе села Новотроицкое и Новооленовка. Минобороны 6 января сообщило о взятии города Курахово, бои за который шли с сентября. 11 января армия России взяла в ДНР село Шевченко, 12 января — Янтарное.