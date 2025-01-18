Комиссии отступают

В конце 2024 года Верховный суд РФ (ВС) рассмотрел два дела о завышенных комиссиях банков за перевод денежных средств от юрлиц физлицам и встал на сторону клиентов. Практика показывает, что нижестоящие инстанции не всегда учитывают позиции ВС, и ему иногда приходится высказываться несколько раз по однотипным спорам, чтобы добиться единообразия. Проблема также в том, что банки, как правило, не меняют свои комиссии после проигрыша в судах. И клиентам, чтобы вернуть денежные средства, приходится каждый раз обращаться с иском. Опрошенные «Ъ» эксперты отмечают необходимость законодательных ограничений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В декабре 2024 года ВС вынес сразу два решения, которыми отверг завышенные комиссии банков за перевод денежных средств от юрлиц физлицам. Оба разбирательства связаны с банком ВТБ. Истцами выступили ООО ИМОТЭК и ООО «Коноковский молочный завод №1» (КМЗ №1).

Особенность этих споров в том, что переводы средств от компаний тут не признавались банком сомнительными операциями, на которые распространяются ограничения закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (115-ФЗ). Ранее кредитные организации для обоснования повышенных тарифов ссылались на большие издержки, связанные с соблюдением требований 115-ФЗ. Но ВС пресек такую практику, а позже соответствующие изменения были прямо закреплены в законе (см. «Ъ» от 15 сентября 2024 года). Теперь же разбирательства чаще всего касаются переводов от юрлиц в адрес физлиц, которые банки продолжают облагать комиссиями, в разы превышающими сборы по другим операциям.

Хождения по инстанциям

Истории обоих клиентов довольно показательны. В случае с ИМОТЭКом со счета компании ушло 10 млн руб. в пользу гендиректора компании Игоря Хазова, однако этой суммой не ограничилось. ВТБ списал с клиента еще 1 млн руб., сославшись на банковские тарифы, по которым переводы физлицам на сумму более 5 млн руб. в месяц облагаются комиссией в 10%. Компания направила в банк претензию, однако кредитная организация согласилась возвратить лишь 200 тыс. руб. После этого спор перешел в судебную плоскость, но арбитражные суды отказались взыскивать оставшиеся 800 тыс. руб., которые клиент счел неосновательным обогащением банка.

По мнению судов, поскольку истец ведет предпринимательскую деятельность, то при заключении соглашений с банком должен был самостоятельно «оценивать все риски неблагоприятных последствий».

Суды вынесли решение в пользу ВТБ, сославшись на свободу договора.

Во втором деле с участием КМЗ №1 кредитная организация списала комиссию в 600 тыс. руб. по той же ставке в 10%. Клиент обратился за защитой в суд, где помимо прочего указал, что договор с банком был заключен в 2012 году, когда тарифная сетка была другой. Однако этот довод не повлиял на исход спора. Арбитражные суды сочли, что «ответчик вправе в одностороннем порядке вносить изменения в тарифы», в то время как истец не доказал того, что банк нарушил порядок уведомления об изменении размеров комиссий. Банк снова одержал победу.

Клиенты решили идти до конца и обратились с жалобами в ВС (см «Ъ» от 25 ноября 2024 года). Заявители указали на отсутствие у банка «экономического обоснования себестоимости услуги по проведению платежей». В частности, ВТБ не пояснил, какие именно дополнительные расходы он несет из-за совершения подобных операций. Таким образом, здесь есть «очевидные признаки заградительного тарифа», препятствующего совершению операции и нарушающего право клиента распоряжаться своими деньгами.

ВС признал эти доводы заслуживающими внимания и передал дело на рассмотрение экономколлегии, которая встала на сторону бизнеса. Как следует из вынесенных в декабре 2024 года решений ВС, само по себе условие о праве банка на одностороннее изменение комиссии не противоречит закону, однако «кредитная организация не вправе вводить комиссионное вознаграждение», препятствующее совершению корпоративными клиентами экономически обоснованных операций. Если комиссия за перевод денежных средств физлицам значительно превышает плату за те же операции в сторону юрлиц, а экономическое обоснование этого отсутствует, имеются «очевидные признаки недобросовестного осуществления кредитной организацией гражданских прав», такое условие договора является «явно обременительным», подчеркнула коллегия ВС.

Даже «изменяющиеся внешнеэкономические факторы» не могут стать причиной произвольного установления тарифа, в связи с чем ставка в 10% от суммы перевода имеет очевидные признаки заградительного тарифа, подытожил ВС.

Нижестоящим судам, добавила экономколлегия, следовало дать оценку относительно добросовестности действий банка, и проверить, насколько комиссия за перевод средств физлицам сопоставима с вознаграждением за аналогичные операции в пользу юрлиц «в том же банке или другом». Дела направлены на новое рассмотрение в арбитражные суды, которым необходимо учесть разъяснения ВС.

Злоупотребления не пройдут

«Банковские комиссии давно вызывают споры в судах», а сейчас наблюдается «увеличение количества дел по схожим вопросам, поступающих в ВС», делится наблюдениями управляющий партнер юрфирмы ВЕРСАЛИГАЛ Вероника Сальникова. В декабрьских разбирательствах ВС «сформировал исключительно важный подход по вопросу о завышенных комиссиях», признает партнер юрфирмы Orchards Алексей Станкевич. При этом позиция экономколлегии «понятна и предсказуема, ее цель — защитить добросовестных участников гражданского оборота от экономически необоснованных комиссий», рассказывает партнер коллегии адвокатов «Юков и партнеры» Светлана Тарнопольская.

«Реализуя право на одностороннее изменение договора, закрепленное в соглашении с клиентом, банк не должен совершать злоупотребление и превращать комиссию в заградительный тариф»,— поддерживает выводы экономколлегии господин Станкевич. «В конкретных ситуациях имеет место признак неравноценности встречного предоставления при начислении банком спорной комиссии клиенту и даже возникновения неосновательного обогащения»,— добавляет госпожа Сальникова.

При новом рассмотрении «часть суммы комиссии, которая превышает разумную экономическую величину, будет возвращена клиентам», прогнозирует Алексей Станкевич. По предположениям госпожи Тарнопольской, теперь «большинство дел вне зависимости от ситуации будет решаться в пользу клиентов банков», а в кейсах с ИМОТЭКом и КМЗ №1 она с уверенностью ожидает победы истцов.

Не судами едиными

Несмотря на позитивную для бизнеса практику ВС, юристы признают, что рычаги влияния у судебной власти ограничены. Так, Алексей Станкевич отмечает, что решения ВС не устранят проблему полностью, поскольку «размер тарифа определяет сам банк, что и подчеркнула экономколлегия». «Клиентам каждый раз нужно будет приводить обоснование, что комиссия с учетом всех обстоятельств имеет признаки заградительного тарифа»,— предупреждает он.

Светлана Тарнопольская, в свою очередь, скептично настроена к предоставлению арбитражным судам «широты судейского усмотрения», но, по ее мнению, у ВС не было других вариантов.

Внимание на завышенные комиссии необходимо обратить не только судам, но и регулятору в лице ЦБ РФ, считает Вероника Сальникова.

По мнению госпожи Тарнопольской, последнее слово должно быть за законодателем. Сейчас же «отстоять права можно только путем обращения в суд. Причем, как показывает практика, защита интересов клиента происходит не в первой инстанции», обращает внимание управляющий партнер Briefcase Law Office Евгений Крюков.

Вместе с тем попытки урегулировать размер комиссий уже предпринимались, однако они пока не привели к желаемому эффекту, замечают юристы. Так, еще в феврале 2020 года Центробанк РФ издал методические рекомендации, по которым кредитным организациям «рекомендовано воздержаться от применения мер повышенной тарификации в отношении максимально широкого спектра экономически обоснованных операций», рассказывает господин Крюков. Впрочем, уточняет госпожа Сальникова, позиция Банка России является лишь рекомендацией, но не прямым ограничением для банков.

В октябре 2024 года депутат Госдумы РФ Владислав Резник внес на рассмотрение законопроект об изменении ст. 29 закона «О банках и банковской деятельности». Парламентарий предлагает установить ограничения, чтобы взимаемая с бизнеса комиссия за переводы физлицам не превышала вознаграждение за трансакции в сторону юрлиц. Из пояснительной записки к законопроекту следует, что анализ тарифных планов десяти крупнейших кредитных организаций указывает на «дискриминацию потребителей банковских услуг». Согласованные действия по взиманию запретительных комиссий являются «злоупотреблением исключительным правом на осуществление банковских операций», сказано в документе.

Впрочем, господин Станкевич обращает внимание, что на эти поправки поступил отрицательный отзыв правительства РФ в декабре 2024 года. В нем говорится, что размер комиссионного вознаграждения является предметом договора между банком и предпринимателями, а предлагаемые ограничения могут привести к росту тарифов «на расчеты между юридическими лицами, что негативно отразится на обслуживании всех категорий клиентов кредитных организаций». Таким образом, перспективы принятия поправок пока довольно туманны. Пока же «воз и ныне там, соответствующих ограничений для банков на уровне закона так и не принято», констатирует Вероника Сальникова.

Ян Назаренко, Анна Занина