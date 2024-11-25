Заградпроцент

Верховный суд РФ (ВС) продолжает борьбу с «заградительными тарифами» банков, взимаемыми при перечислении средств от юрлиц в пользу физлиц. На этот раз внимание ВС привлекли два спора компаний с банком ВТБ, списавшим с них комиссию в 10% от суммы перевода гражданам. Арбитражные суды встали на сторону банка, признав, что клиент согласился на условия обслуживания, позволяющие банку устанавливать подобные тарифы для переводов свыше 5 млн руб. в месяц. Но доводы бизнеса об отсутствии экономической обоснованности таких комиссий заинтересовали ВС, который может пересмотреть итоги дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В декабре ВС рассмотрит сразу два дела об оспаривании завышенных банковских комиссий. ООО ИМОТЭК и ООО «Коноковский молочный завод №1» судятся с ВТБ, считая незаконным списание банком комиссии в 10% для переводов свыше 5 млн руб. в пользу физлиц в другом банке. Тяжбы связаны с платежными поручениями от февраля и ноября 2023 года. Платеж от ИМОТЭКа на 10 млн руб. шел в пользу гендиректора компании Игоря Хазова, за что организации пришлось заплатить ВТБ 1 млн руб. С молочного завода, в свою очередь, удержали 600 тыс. руб. за перевод 6 млн руб. гражданину в качестве беспроцентного займа. Обе компании посчитали, что банк неосновательно обогатился на эти суммы, и подали иски в суд.

В суде ВТБ заявлял, что клиенты, заключая с ним договор, ознакомились с правилами комплексного обслуживания, условиями предоставления услуг и тарифами, а значит, выразили согласие с ними. Арбитражный суд эти доводы банка поддержал, отклонив иски клиентов. Решение устояло в апелляции и кассации. В материалах дела отмечается, что 200 тыс. руб. из 1 млн руб. комиссии банк ИМОТЭКу вернул, пойдя навстречу клиенту в индивидуальном порядке.

Впрочем, истцы не смирились с ситуацией, подав жалобы в ВС. Заявители настаивают, что банковская комиссия установлена «в отсутствие экономического обоснования себестоимости услуги по проведению платежей». То есть неясно, какие именно дополнительные затраты несет ВТБ за перевод денежных средств на счета физлиц и почему комиссия на трансакции в пользу юрлиц значительно меньше, говорится в жалобе ИМОТЭКа. Оба клиента видят здесь «очевидные признаки заградительного тарифа, препятствующего совершению законной банковской операции». ВС счел эти аргументы заслуживающими внимания и передал оба дела на рассмотрение экономколлегии.

В ВТБ не стали комментировать ситуацию. Из опубликованного на сайте банка сборника тарифов для клиентов малого и среднего бизнеса следует: процент за переводы физлицам свыше 5 млн руб. в месяц и сейчас составляет 10% от суммы.

Борьба с отмыванием на страже дохода

Управляющий юрист судебной практики CLS Игорь Горохов замечает, что подобные комиссии предусмотрены не только в ВТБ, но и во многих других банках. Юрист практики разрешения споров и банкротства BGP Litigation Дмитрий Усольцев рассказывает, что на протяжении многих лет заградительные тарифы (комиссии) использовались кредитными организациями путем включения в правила внутреннего контроля и договоры банковского обслуживания. Они использовались «в качестве дополнительного инструмента противодействия отмыванию денежных средств» по 115-ФЗ и одновременно служили «источником дополнительного обогащения банков», уточняет господин Усольцев. При этом в судебной практике долгое время не было единой позиции о правовой квалификации и законности таких комиссий (см. справку).

Сомнительные комиссии История вопроса Впервые ВС обратил внимание на проблему в 2019 году, а в 2021 году в обзоре практики президиум ВС признал условие о повышенной плате банку за сомнительную операцию клиента «ничтожным и противоречащим существу законодательного регулирования», напоминает юрист практики разрешения споров и банкротства BGP Litigation Дмитрий Усольцев. В 2022 году этот подход был закреплен в законе, но практика в нижестоящих судах до сих пор далека от единообразия. Так, например, тяжбы по поводу заградительных тарифов бизнес-клиенты вели с Альфа-банком, который удержал комиссию за погашение юрлицом-банкротом своего долга перед гражданином — ВС в январе предписал банку снизить сбор до размера переводов в пользу юрлиц (см. “Ъ” от 18 января). А в сентябре ВС не позволил Локо-банку взимать с клиентов высокую неустойку за непредоставление документов, запрошенных на основании 115-ФЗ (см. “Ъ” от 15 сентября). Тем не менее арбитражные суды и сейчас нередко выносят решения о законности подобных комиссий.

Опрошенные “Ъ” юристы высказывают разные мнения по поводу новых дел в ВС. Партнер КА «Юков и партнеры» Светлана Тарнопольская считает, что тарифы «являются не столько способом для банка заработать на подозрительных операциях, сколько инструментом по уменьшению количества операций, которые потенциально могут создать банку проблемы» в рамках исполнения 115-ФЗ. Дело в том, что «операции по перечислению крупных сумм со счетов юрлиц физическим лицам на счета в других банках по рейтингу подозрительности входят в число лидеров», объясняет госпожа Тарнопольская.

Адвокат АБ «Андрей Городисский и партнеры» Дмитрий Якушев, напротив, полагает, что «интерес банков в этих комиссиях сугубо коммерческий». Действия кредитных организаций по установлению высоких комиссий, считает господин Якушев, «незаконны и представляют собой попытку дополнительного заработка под видом борьбы» с отмыванием денежных средств. Банк, по его словам, «в любом случае в силу закона обязан проверять сомнительные сделки и платежи и не вправе под этим предлогом взимать с клиентов дополнительную плату в том или ином виде». Игорь Горохов тоже поддерживает клиентов банка: «Различающиеся на порядок ставки для идентичных операций с юрлицами и физлицами похожи если не на картельный сговор, то на нерыночное поведение».

К тому же, в отличие от предыдущих споров в делах ИМОТЭКа и Коноковского молочного завода, банк при взимании повышенных комиссий не признавал операции клиентов сомнительными по 115-ФЗ, подчеркивает господин Усольцев. Он отмечает, что подобные банковские тарифы для перечисления средств юрлицом в пользу физлица «носят массовый характер», и считает «хорошим знаком то, что ВС держит проблему в фокусе своего внимания». Позиции экономколлегии по подобным делам помогают клиентам выигрывать дела, но далеко не все готовы судиться с банками, указывают юристы. Возможно, проблему можно будет решить на законодательном уровне — как раз сейчас в Госдуме находится законопроект, который предлагает закрепить, что комиссия за перевод средств физлицу с банковского счета организации не должна превышать размер комиссии за аналогичные операции между юрлицами.

Ян Назаренко, Анна Занина