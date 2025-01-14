Кулукуарные договоренности

На рынке платежей с помощью QR-кода, совокупный годовой объем которых приближается к 10 трлн руб., произошло знаковое событие. Консорциум, продвигающий оплату по QR-коду и объединяющий Сбербанк, Альфа-банк и Т-Банк, зарегистрировал своего оператора и утвердил двух его руководителей. Одновременно в Госдуме планируется рассмотрение закона о другом, едином QR-коде от НСПК. Однако эксперты считают, что принятие этого закона не помешает развитию платежных инструментов у крупнейших банков, а члены консорциума уже сегодня на комиссиях зарабатывают порядка 30 млрд руб. в год — в три раза больше, чем все банки при платежах через СБП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Технология QR-кода открывает перед некоторыми банками широкие комиссионные перспективы

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Технология QR-кода открывает перед некоторыми банками широкие комиссионные перспективы

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В понедельник, 13 января, консорциум банков, продвигающих оплату по QR-коду, объявил о регистрации своего оператора — ООО «Финтех-платформа». Его учредителями выступили компания «Цифровые активы» (45%, аффилирована со Сбербанком), Альфа-банк (27,5%) и Т-Банк (27,5%). Именно такое распределение ранее анонсировали учредители консорциума (см. “Ъ” от 26 сентября 2024 года). При подключении к консорциуму новых учредителей они будут получать по 2,5% из доли Альфа-банка и Т-Банка, а общее количество учредителей не будет превышать 12 кредитный организаций.

Как объявили представители консорциума, «Финтех-платформа» будет заниматься созданием и развитием новых технологичных платежных решений и сервисов на базе равноудаленной и открытой инфраструктуры, первой из которых станет оплата с использованием QR-кода. «В настоящее время формируется команда новой компании, идет поиск и наем ее ключевых членов»,— отмечается в сообщении консорциума. В частности, уже утверждены двое из этих ключевых сотрудников. Главой «Финтех-платформы» стал Дмитрий Филинов, который последние десять лет возглавлял московский офис компании Total System Services (TSYS), одной из крупнейших в мире компаний в сфере электронных платежей. Главным техническим директором компании назначен бывший заместитель гендиректора Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Трояновский, до сентября отвечавший там за IT, сертификацию и работу операционно-технологического департамента.

Консорциум банков противопоставляет свой QR (на базе сервиса MultiQR от Сбербанка) единому QR-коду от ЦБ и НСПК. Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина однозначно заявила, что QR будет только один и это будет QR от НСПК (см. “Ъ” от 28 сентября 2024 года). Более того, она предложила закрепить это законодательно, и соответствующий законопроект в прошлую пятницу был одобрен финансовым комитетом Госдумы.

После заявления главы ЦБ ряд экспертов посчитали, что проект консорциума можно сворачивать. Однако предложенный механизм вовсе не исключает участия банков консорциума в платежах. При оплате товаров и услуг в 90% случаев клиент считывает QR-код с помощью банковского приложения в смартфоне. После этого уже сам банк определяет, как пойдет платеж, а это значит, что абсолютное большинство платежей клиентов консорциума будет проводиться через его инфраструктуру. И только в случае, если покупатель сканирует QR-код обычным сканером в смартфоне, ему предлагается выбрать способ оплаты, среди которых будет СБП, Pay-сервисы банков, а впоследствии и цифровой рубль. «ЦБ стоило бы оставить два QR, свой и консорциума, при этом в своем отрезав возможность оплаты Pay-сервисами, тогда у торговцев была бы возможность получать оплату через СБП, где комиссии намного ниже»,— считает собеседник “Ъ” на банковском рынке.

В настоящее время оплата через СБП опережает по объемам оплату через MultiQR, передаваемый консорциуму. За три квартала 2024 года через этот сервис НСПК офлайн и онлайн прошли оплаты почти на 4,5 трлн руб. Если учесть прирост примерно на 0,25 трлн руб. за квартал, по итогам прошлого года можно оценить суммарный объем платежей почти в 6,5 трлн руб. По данным консорциума банков, за 2024 год офлайн и онлайн прошло примерно в два раза меньший объем платежей (3,2 трлн руб.). Однако на последнем банки заработали заметно больше, поскольку в СБП банк—отправитель денег получает 0,2% от суммы платежа, а в MultiQR — 0,8–1%. Таким образом, при оплате через СБП банки—отправители денег за год заработали около 13 млрд руб., а через MultiQR — около 30 млрд руб.

Неудивительно, что банки—члены консорциума не собираются отказываться от своих планов развития. Кроме того, как отмечает глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров, жесткая позиция Банка России по теме единого QR сейчас несколько смягчилась. Возможно, на это повлиял уход первого зампреда ЦБ Ольги Скоробогатовой, курировавшей проект (см. «Ъ-Онлайн» от 21 ноября 2024 года). «У консорциума появились более светлые перспективы, возможно, и в законе будут более мягкие формулировки»,— полагает он. Вместе с тем, по его мнению, нужно понимать, что доходы банков от приема платежей и переводов продолжат снижаться. «С одной стороны, ЦБ будет "поддавливать" соответствующие тарифы через инфраструктурные инструменты (СБП, цифровой рубль и другие), с другой стороны, депутаты продолжат расширение льготирования в этом сегменте для разных категорий клиентов, то есть на бесплатной оплате ЖКХ для пенсионеров дело не остановится»,— считает господин Прохоров. Вместе с тем не все эксперты оптимистично настроены в отношении использования новой технологии платежей. «QR занял очень узкую нишу в офлайне, и от того, будет он единый или какой-то иной, расти этот платежный метод будет очень ограниченно»,— считает независимый эксперт Максим Митусов.

В НСПК отказались комментировать ситуацию.

Максим Буйлов