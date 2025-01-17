В Газе сообщили о гибели более 100 палестинцев после сделки о прекращении огня

После того, как Израиль и «Хамас» подписали соглашение о прекращении огня, в секторе Газа погиб, как минимум, 101 человек. В числе убитых названы 27 детей и 31 женщина, сообщает местное подразделение гражданской обороны. Данные передает телеканал Al Jazeera.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters

Ежедневно около 15 детей получают ранения в ходе военных действий, которые продолжатся в Газе до 19 января. В этот день соглашение должно вступить в силу. ЦАХАЛ, по данным телеканала, продолжает наносить удары по анклаву. Они приходятся на Хан-Юнис, который служит лагерем для беженцев Нусейрат. Там погибло около 10 человек.

Тем временем, 17 января офис премьер-министра Биньямина Нетаньяху подтвердил подписание еврейским государством, палестинским движением «Хамас», США и Катаром соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Ранее о соглашении между воюющими сторонами сообщал премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдуррахман аль-Тани.